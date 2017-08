Mayonesa alternativa: 6 recetas imperdibles para comer rico y sin remordimientos

La mayonesa es sin lugar a dudas, una de nuestras preparaciones favoritas cuando queremos una cuota extra de sabor y textura en sandwiches, hamburguesas, wraps, picoteos, ensaladas, etc.

Este aderezo de textura suave y cremosa, se logra gracias a la emulsión perfecta de la mezcla de aceite y huevo, y la acidificación con vinagre o limón. Es la lecitina propia del huevo, la que actúa como agente emulsionante, y es la mezcla insistente con el aceite, lo que permite obtener una mixtura de punto compacto y untable.

Hoy en el mercado es posible encontrar un sin número de marcas, formatos, y variaciones muy interesantes. Entre esas últimas, se encuentran aquellas de origen vegetal que no contienen huevo, leche, y tampoco glúten. Y que por lo tanto, se constituyen como la forma más saludable y segura de consumir mayonesa.

También nos encontramos con las paleo, que apelan a regresar a nuestras raíces, por medio del consumo de ingredientes nutricionalmente densos, naturales, y no procesados.

No obstante sus múltiples beneficios, en ocasiones la desventaja es su precio, ya que resultan un poco elevados en comparación a las tradicionales.

Asi que si te encanta la “mayo”, pero por salud, estilo de vida, o simple preferencia, necesitas hacerle el quite a la receta tradicional, no puedes dejar de probar estas 6 recetas alternativas y probadas, que BioBioChile trae para tí. Mayonesas llenas de sabor, saludables, ridículamente fáciles de preparar y además, a bajo costo.

1- Mayonesa Vegana

Por Simple Vegan Blog

Esta mayonesa es sorprendente por lo simple de sus ingredientes. El resultado es una preparación consistente, de textura muy cremosa. Y además, tiene sólo 62 calorías por cucharada.

Necesitas:

– 220 ml. de aceite de un buen aceite de maravilla

– 120 ml. de leche de soya, sin saborizantes

– 2 cditas. de vinagre de manzana o de vino blanco

– 1/4 sal de mar a gusto

Aquí el secreto es que la leche y el aceite estén a la misma temperatura. Es decir, a temperatura ambiente. Esto facilitará el proceso. Y en esta receta utilizaremos una minipimer o licuadora de inmersión.

1- Incorporar todos los ingredientes al recipiente de tu maquina. Incorpora la minipimer, pégala al fondo, y comienza a procesar, hasta que la mezcla se emulsione. Cuando adquiera una textura pareja puedes comenzar a subir y bajar la máquina, de esta manera te asegurarás que el aceite se incorpore por completo.

2- Prueba la mayonesa, si consideras que necesita más sal, incorpora más, y vuelve a mezclar bien.

3- Guarda en un frasco de vidrio sellado en el refrigerador por 4 días.

4- Puedes reemplazar el vinagre por jugo de limón fresco.

5- Si quieres darle un twist, agrega un diente de ajo al paso 1.

2- Mayonesa de Zanahoria

Esta receta está muy buena. Es ideal como aderezo para vegetales, wraps y como dip, para acompañar tablas. La probamos de dos maneras: la primera vez con aceite de oliva, y en un segundo intento, reemplazamos el aceite de oliva por aceite de maravilla. Porque el sabor de las olivas resultó ser bastante predominante la primera vez, mientras que el de maravilla es neutro y más armónico. Pero es cosa de gustos. Si quieres agregar un toque picante, agrega jengibre fresco rallado, pimentón picante, o tu especie favorita.

Necesitas:

– 2 zanahorias cocidas

– 1/4 taza aceite de oliva | maravilla

– 1 cdita. jugo de limón fresco.

– Sal a gusto

– Pimienta

1- Incorporar todos los ingredientes a la licuadora y procesar. Hasta obtener una mezcla suave y homogénea.

2- Refrigerar en un frasco de vidrio con tapa por 15-25 minutos. Servir.

3- Guardar refrigerada por 4-5 días.

3- Mayonesa de Ajo y ciboulette (paleo)

Por Everyday Maven

Esta mayonesa es sencillamente deliciosa. El ciboulette combinado con el ajo, y la cremosidad de esta preparación, la hacen una de nuestras favoritas entre las alternativas que les compartimos hoy. La probamos en un sándwich con salmón, y el resultado fue maravilloso.

Necesitas:

– 3/4 taza de aceite de palta

– 1/4 taza de aceite de oliva extra vírgen

– 1 huevo grande

– 1 cucharada de jugo de limón fresco

– 1/2 cdita. de sal

– 1/4 cdita. de pimienta blanca

– 1/4 taza de ciboulette fresco, picado

– 1 diente de ajo, pelado y aplastado

1- Combinar todos los ingredientes en el vaso de tu minipimer. Incorpora la minipimer, pégala al fondo, y comienza a procesar a máxima velocidad, subiendo y bajando la máquina, de esta manera te asegurarás que el aceite se incorpore por completo.

2- La textura de mayonesa se obtiene rápidamente, en menos de un minuto.

3- Guarda en un frasco de vidrio con tapa en el refrigerador hasta que llegue el momento de utilizarla.

4- Mantenla refrigerada por 4-5 días. Después de ese tiempo, descártala.

4- Mayonesa de cilantro y Palta (Paleo)

Por Grass Fed Salsa

Necesitas:

– 2 paltas hass maduras, peladas y sin cuezco

– 1 puñado de cilantro

– 1/2 taza de leche de coco

– 2 cditas. de salsa inglesa

– 1 limón entero, sin cáscara ni semillas

– 1/2 cdita. sal de mar.

1- Incorporar todos los ingredientes a la licuadora y procesar hasta obtener una textura cremosa y uniforme.

2- Traspasar a un frasco de vidrio con tapa y almacenar en el refrigerador.

3- Conservar por 7-8 días. Luego de ese tiempo, descartar.

5- Hummus de zanahoria

Por Lazy Cat Kitchen

El hummus es siempre una maravillosa alternativa, es sumamente versátil. En especial éste que es cremoso y suave, de textura más fluida y brillosa, menos pastoso, por lo que perfectamente puede ser utilizado como una mayonesa, y por eso decidimos incluirla.

Necesitas:

– 300 grs. de zanahorias, peladas

– 2 tazas de garbanzos pelados, cocidos. Pueden ser en conserva.

– 75 ml. de jugo de limón fresco

– 1 1/2 cdita. de sal de mar

– 1 diente de ajo grande, pelado

– 80 ml de tahini

– 1/2 taza de agua fría

– 1/2 cdita. de pimentón picante

– 2 cditas. de aceite de oliva

– En una fuente apta para horno, disponer las zanahorias en rodajas, previamente aceitadas y hornear hasta rostizar, a 200 °C. Retirar, dejar enfriar.

– Una vez frías, disponer todos los ingredientes en una licuadora o procesadora de alimentos. Procesar hasta obtener una textura suave y cremosa. Si la notas pastosa, debes procesar un poco más.

6-



Mayonesa de Beterraga

Por Recetario Cósmico

Esta receta es una variación interesante y muy nutritiva, debido a las bondades de la beterraga, que no sólo otorgan antioxidantes, y vitaminas, sino que también, una textura cremosa, con un dulzor muy característico. Es ideal para sándwiches, ensaladas, o simplemente cucharearla.

Necesitas:

– 2 betarragas medianas cocidas y peladas, en cubos.

– 2 dientes de ajo, cocidos.

– Jugo de un limón mediano.

– sal de mar

– 2 cucharadas de aceite de oliva

– 1 trozo de jengibre, 3 cm. aprox.

1- Incorporar todos los ingredientes a la licuadora y procesar hasta obtener una textura cremosa.

2- Guardar en un frasco de vidrio con tapa en el refrigerador.

3- La preparación dura 4-5 días refrigerada. Consumir fría.