Los memes que dejó la falsa alerta de emergencia en la Región Metropolitana

Hoy, pasadas las 18:30 horas, clientes de la compañía telefónica Claro de la Región Metropolitana recibieron en sus teléfonos móviles mensajes referidos a una supuesta “Alerta de Emergencia“, hecho que gatilló la preocupación de decenas de usuarios.

Se trataba de un mensaje difundido a los clientes de la compañía a modo de “prueba”. Sin embargo, lo anterior no tuvo relación ni con la Onemi ni con ningún otro organismo de emergencias, tal como detalló minutos más tarde la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel).

Sobre la alerta SAE que llegó a algunos clientes de la RM, Claro informa que se trató de una prueba de funcionamiento del sistema 1/2 — Claro Chile (@clarochile_cl) August 1, 2017

en beneficio de nuestros clientes. Lamentamos los inconvenientes que les puede causar. 2/2 — Claro Chile (@clarochile_cl) August 1, 2017

“La mensajería que llegó a los teléfonos de la ciudadanía no corresponde a un mensaje SAE (Sistema de Alerta de Emergencia) emitido por Onemi, esto significa que, no es un mensaje y su contenido no corresponde a una alerta real o simulacro determinado por dicha institución”, explicó la Subtel a través de un comunicado.

De acuerdo a lo publicado por la institución gubernamental en horas de la tarde, el ente fiscalizador de la Subtel ha pedido un reporte a la empresa telefónica, con el fin de esclarecer el hecho.

Tras el miedo inicial que significó la falsa alerta, las redes sociales reaccionaron con memes, gifs y mensajes hilarantes sobre la situación, que a más de alguno descolocó. A continuación, una selección con los mensajes más llamativos de la #AlertaDeEmergencia.

A mi no me llegó el mensaje de #AlertaDeEmergencia 🙁

Me siento discriminada — Daniela Reyes (@_danireyes) July 31, 2017

Casi me da un infarto con la #AlertaDeEmergencia me dejó con los nervios de punta pic.twitter.com/VK3l3cac2Z — Rayén (@Rayen_cita) July 31, 2017

Cuando eres al unico q no le llega la #AlertaDeEmergencia pic.twitter.com/XxThlSwHGe — Natalia García (@natyandre3461) July 31, 2017

A los que les llegó la #AlertaDeEmergencia son los elegidos para poblar otro planeta. — Robb Stark (@robertroxx) July 31, 2017

Cuando empieza a sonar la #AlertaDeEmergencia en tu celu pic.twitter.com/y1EOmUHkbR — José Thomás (@JoseThomasF) July 31, 2017

Funciona perfecto! Mensaje de prueba de #AlertaDeEmergencia Un ruido escandaloso que te cagas. pic.twitter.com/gYXsTt0v39 — Belus Zuniga (@belusozuniga) July 31, 2017

Sirve perfecto la #AlertaDeEmergencia, el ruido escandaloso hizo que todos lo notaran pic.twitter.com/VsovMPbcZG — Mauro Mura (@MauroMura11) July 31, 2017