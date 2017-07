Los famosos destinos turísticos del mundo que prohibieron el uso de los "Palos Selfies"

Una de las tendencias en tecnología durante los últimos años ha sido la captura de “selfies” a través de dispositivos como smartphones y tablets. De a poco la moda de sacar fotos de uno mismo mediante la cámara frontal de estos aparatos comenzó a volverse muy famoso y un nuevo mercado se abrió.

Nos referimos a los “Selfie Sticks” o “Palos selfies”: unos bastones retráctiles que, gracias a un adaptador Bluetooth, pueden sacar fotos tipo selfie pero a distancias más grandes y con mayor ángulo.

Una vez estrenados al público (circa 2011), los palos o bastones selfies comenzaron a ser tendencia y, de un momento a otro, casi todos parecían tenerlos. Por lo menos así se mostraba a través de redes sociales como Facebook e Instagram.

Sin embargo, un aspecto de este accesorio comenzó a preocupar a las autoridades: los “selfie sticks” parecían ser peligrosos bajo ciertas circunstancias, debido a accidentes que empezaron a ser reportados y que tenían que ver con estos.

Este riesgo de seguridad se hizo notar y algunos lugares, como destinos turísticos muy famosos mundiales, decidieron prohibir completamente el uso de los palos selfies en sus inmediaciones.

En ese sentido, aquí te dejamos una lista, según el sitio web de noticias Mashable, de los lugares a los que quizás has pensado ir y sacarte una selfie; podrás, pero sin “selfie stick”.

Desde 2015, estos famosos parques de diversión de Disney han prohibido el uso de palos selfies en las sedes de California, Paris, Hong Kong, Tokyo, parques DisneyWorld, Quest, Sea, y todos los parques acuáticos de la franquicia.

Si tu sueño era viajar por Europa y al estar en Italia sacarte la mejor selfie en el Coliseo, tendrás que pensarlo de nuevo. Desde hacer unos años, las autoridades prohibieron el uso de este accesorio por lo que ahora sólo es posible tomar selfies de forma normal.

Aquí un ejemplo:

Who else loves to snap a selfie when they travel? Here I am with the colosseum! #bloggerswhotravel pic.twitter.com/0muLu6gqCv

— Caroline Towers (@caroline_towers) July 24, 2017