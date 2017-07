Ola de calor extrema afecta a Phoenix, Arizona: ha derretido señalética

Cuando en el hemisferio sur del planeta estamos en invierno, los habitantes del hemisferio norte se encuentran en verano, y este año -en particular- les ha tocado vivir una de las olas de calor más impactantes de la última década.

Específicamente son los ciudadanos de Phoenix, Arizona (Estados Unidos) los que se han visto afectados por elevadas temperaturas que incluso han derretido señalética.

Por su parte, los vehículos se han calentado tanto que algunas personas hasta han podido cocinar huevos y galletas en sólo unos minutos.

It's that time of year again in Arizona 🔥 pic.twitter.com/ciAl0ers3G

Las temperaturas han llegado a los 119º Farenheit (48º Celcius). A pesar de la situación, algunos residentes de la ciudad se han tomado el calor con algo de humor, utilizando redes sociales como Twitter para hacer algunas bromas.

Estas impactantes imágenes demuestran los alcances de las extremas temperaturas. Desde cercos hechos de plástico hasta los botes de basura han sufrido con los efectos del calor.

It appears the extreme #Arizona heat may have melted this mailbox in #Mesa. Now that's hot! ☀️📬

Thanks to Tanner Wood for the photo! pic.twitter.com/bnkf6k8HyO

— FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) June 22, 2017