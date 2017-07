El nuevo empleado que cambió la cara de una odiada empresa de trenes: un niño de 15 años

La compañía de ferrocarriles británica, Southern Railway, ha pasado por momentos incómodos durante estos últimos días, luego que los usuarios de redes sociales la cuestionaran por disputas industriales, servicios reducidos y trenes retrasados.

No obstante, todo parece haber cambiado luego que los jefes de la empresa decidieran poner al pequeño Eddie, de 15 años, a cargo de la cuenta oficial de Twitter.

El joven está en plena práctica laboral y la gente ha mostrado su encanto por la alegría que demuestra en los tuits que redacta.

Incluso, los usuarios de la red social crearon el hashtag #askeddie (#PreguntaAEddie), a través del cual le realizan todo tipo de interrogantes… hasta algunas bien extrañas.

“Hola, soy Eddie. Estoy aquí haciendo mi práctica, listo para responder todas sus preguntas”, tuiteó el joven.

Hi, Eddie here! Here on Work Experience and ready to answer your questions! 😊 — Southern (@SouthernRailUK) July 11, 2017

“Eddie, te tengo una pregunta: ¿Esta noche ceno fajitas de pollo o pollo tailandés al curry verde?”, publicó un tuitero.

Eddie, question… Shall I have chicken fajitas tonight or chicken thai green curry? #AskEddie — Ads (@Adam_W48) July 11, 2017

“Tienes que comer fajitas de pollo”, respondió Eddie.

Así, con varias interrogantes más, el joven se convirtió en uno de los más populares de la web, por su carisma y su disponibilidad de tiempo para responder cada una de las preguntas de los internautas. Aunque en una ocasión se mostró un poco ofuscado debido a que se “refería a que le plantearan dudas sobre los servicios”.

Incluso se ha tenido que disculpar por no responder todas. Y es que, claro, son miles al día. “Gracias por todas las preguntas. Lo siento por no responder a todas“, escribió.

That's it for #AskEddie. Thanks for all the questions, sorry I couldn't answer everyone ^Eddie pic.twitter.com/PAAlTKHu5I — Southern (@SouthernRailUK) July 12, 2017

Tal parece que los ejecutivos de la empresa le dieron al clavo, pues ¿quién desataría su furia contra este pequeño?