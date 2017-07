Autopista termina cubierta de "baba" luego que camión volcara con toneladas de anguilas

Advertencia Imágenes Explícitas: Pueden herir la sensibilidad de algunas personas

Un insólito accidente registrado en una autopista de Oregon, Estados Unidos, provocó que 3400 kilos de ejemplares de una especie marina, llamada comúnmente anguila limosa (“hagfish”, en inglés), terminaran desparramadas en la vía.

El incidente ocurrió el pasado jueves, cuando un camión que las transportaba frenó bruscamente para evitar una zona que estaba en construcción.

Fue ahí cuando el vehículo terminó volcándose en la vía, derramándolas en el camino. La escena se hizo más impactante aún debido a que las anguilas comenzaron a liberar una sustancia blanca y pegajosa.

OSP @OregonDOT & @LincolnCountySO on scene overturned #Slime #Eel truck Hwy101 MP131 closed. #Cleanup on Aisle 101 pic.twitter.com/Z9s9XbQ247

Aunque algunos automóviles resultaron dañados, afortunadamente no se registraron heridos ni fallecidos. Una de las vías tuvo que ser cerrada para que los servicios de emergencia realizaran los trabajos de limpieza.

“Se retorcían y eran babosas, era increíble, simplemente increíble. Fue repugnante”, comentó Erin Butler, uno de los testigos, al medio local KMOV. Otros señalaron que caminar sobre la gruesa capa de sustancia blanca había sido sencillamente “asqueroso”.

Tras algunas horas finalmente la autopista fue habilitada. Por su parte, la policía se refirió al incidente a través de las redes sociales, en donde se tomaron el tema con humor.

“Limpieza en la ruta 101″. Con este calor… ¿cómo empezará a oler esto en los próximos días?”, señaló la cuenta de Oregon State Police.

What to tell the #drycleaner? pic.twitter.com/2QyxSriiGq

— Oregon State Police (@ORStatePolice) 13 de julio de 2017