¿Cuál es la diferencia entre los pimientos rojos y verdes?

Los pimientos son uno de los alimentos más usados comúnmente en la cocina, y es que además de brindarle color al plato también proporcionan fibra, antioxidantes y vitamina C a la preparación.

Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado por qué hay tantos colores de este producto? o ¿por qué sus precios son diferentes? Si lo hiciste, entonces sigue leyendo esta nota.

Según el diario electrónico The Huff Post, los pimientos verdes no son otra cosa que la versión inmadura de los pimientos rojos, naranjos y amarillos. Pero no sólo sus colores los diferencian, pues al no estar completamente maduros, los verdes tienen un sabor un poco más amargo y pueden incluso causar problemas digestivos.

Además, al requerir menos tiempo de cuidados especiales, los pimientos verdes suelen ser más baratos, mientras que los amarillos y naranjos necesitan más recursos y atenciones, por lo que son más caros.

¿Cuál es el más recomendado?

Al estar completamente maduro, se recomienda siempre preferir el pimentón rojo ya que sus propiedades estarán 100% desarrolladas para aportar a la salud.

Según la revista española Muy Interesante, este pimentón es rico en licopeno, un pigmento vegetal natural del grupo de los carotenoides, que según demuestran varios estudios puede prevenir el cáncer de próstata.

La publicación también asegura que contienen vitamina B6 y magnesio, que puede reducir la ansiedad y el insomnio, además de ser diurético natural, ayudando a evitar la hipertensión.

Pero a pesar de su “inmadurez”, el pimiento verde también cuenta con propiedades gracias a la presencia de vitamina C, la que beneficia la visión, la piel, el oído e incluso el aparato respiratorio. A corto plazo, reduce los síntomas del resfrío y combate el estreñimiento y el hipertiroidismo.