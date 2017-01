Hombre ofrece entrada gratis a Coachella a mujeres que cumplan 20 requisitos

En abril próximo se realizará en Indio, California, una nueva edición del prestigioso festival de música Coachella, en el que se presentarán artistas como Beyonce, Radiohead, Kendrick Lamar, Capital Cities y Dj Khaled, entre otros.

Debido a la talla de las bandas que forman parte del cartel, existe gran expectación por el evento, lo que se ha visto reflejado en la venta de entradas.

Y es en medio de esta fiebre que se vive por Coachella que un hombre de 56 años ofrece en Internet una entrada VIP, aunque la persona interesada deberá cumplir nada menos que con 20 requisitos.

Se trata de un usuario del sitio norteamericano de anuncios clasificados Craiglist que se hace llamar Gordon, y que en la publicación enumera las condiciones que el postulante deberá cumplir. Si bien en un comienzo parecen algo extrañas, posteriormente éstas se vuelven bastante inquietantes.

“Estoy buscando una `compañía´ de viaje que pueda disfrutar el festival conmigo y pasar un buen rato. Dejé mi trabajo como Gerente Supervisor en un Soup Plantation y luego me divorcié de mi esposa de 11 años”, comentó.

“Cobré mis 401 mil dólares y decidí avanzar. ¡Mi vida es sobre pasarlo bien! No más reuniones de equipo, no más evaluaciones de empleados, no más hojas de balances, no más malditas llamadas de conferencia a las siete de la mañana. ¡Sólo diversión!”, agregó.

A continuación te dejamos con la lista de los 20 requisitos que el hombre exige para quien desee acompañarlo al festival de música. Si eres de las que está interesada, te aconsejamos que lo pienses dos veces antes de aceptar. 1- Debe ser una mujer que tenga entre 19 y 25 años. 2- Debe sentirse cómoda viajando en un vehículo Vintage Shasta Chinook 3100. 3- Debe tener sentido del estilo como una asistente típica de Coachella (por ejemplo: un lindo cintillo indio, pequeños shorts rotos, muchos brazaletes de colores, etc). 4- Preferentemente debe tener un playlist de varios artistas de Coachella en el celular para que los escuchemos en el viaje. 5- Debe tener sus manos y pies humectados en todo momento. 6- Debe ser abierta de mente y oportunista. 7- Debe estar de acuerdo en tomarse las manos periódicamente (quizás durante alguna canción sensual o al caminar al festival inicialmente). 8- Sus uñas de manos y pies deben estar bien pintadas y en armonía con el color general de su vestimenta. 9- Yo le daré snacks como sandwiches de mantequilla de maní, pero si tienes bocadillos adicionales o bebidas… GRAN BONUS. 10- Ser sociable está bien pero no debe fraternizar demasiado con otros asistentes hombres, y definitivamente no podrá demostrar afecto públicamente con otros (la violación a esta regla resultará en la remoción inmediata de los privilegios de la habitación en el Tropic Motor Motel o quizás en el viaje de regreso). 11- Momentos periódicos de contacto visual extendido. 12- Me debe dejar que le cepille el cabello una vez al día (no es obligatorio aunque sí recomendado). 13- No debe usar drogas, pero la marihuana está bien. 14- Debe tomar un mínimo de cuatro fotos junto a mi y subirlas en su cuenta de Instagram. 15- Todo tipo de arreglo personal, como cortarse las uñas, quitarse las cejas o aplicarse labial, debe ser realizado en mi presencia. 16- Al menos por una vez en el festival me debe dejar cargarla sobre mis hombros para que así pueda ver mejor al escenario (momento perfecto para una foto en Instagram) 17- Al menos en dos ocasiones durante el festival me tendrá que decir de manera juguetona que “soy travieso”. 18- En algún momento del festival me debe decir que “no sabía cómo funcionaría esto, pero que de hecho lo ha pasado muy bien”. 19- Al menos una vez durante nuestra estadía debes dejar un mensaje tierno en el vapor del vidrio del baño para que yo lo encuentre más tarde cuando me duche. 20- Debe estar lista para la fiesta y divertirse.

Ahora que conoces los escalofriantes requisitos, ¿te atreverías a postular?