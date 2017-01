Comediante Belén Mora llama a famosos a ayudar a zona central con evento a beneficio

Belén Mora, comediante del programa de Mega Morandé con Compañía, publicó un video en sus cuentas en redes sociales que ha comenzado a viralizarse la mañana de este sábado.

En las imágenes, la artista llama a todos los famosos de la televisión chilena a realizar un evento a beneficio para ayudar a la región de O’Higgins y otras regiones de la zona central, que se han visto gravemente afectadas por incendios forestales estos días.

“Hola, ¿cómo están? Sí, te hablo a ti, el rostro de televisión, el humorista, el comediante, el cantante famoso que ha triunfado en Chile y en otros lados. Por qué no hacemos un evento a beneficio de la sexta región (de O’Higgins), y cobramos de entrada alimentos no perecibles, frazadas, agua, etc., todas la ayuda que necesita esa gente. Y además vamos para allá y entretenemos a los niños y a las familias para que salgan un poco de esto”, indica en el video.

Además, hace un llamado a los empresarios, recalcando “y te hablo a ti también, empresa, ¿por qué no nos auspicias?”.

Mora sostiene que ella puede encargase de la organización, pero que necesita la ayuda de al menos otros 4 famosos para que se concrete la idea.

Podria ser en el Teatro Caupolican 💅🏻💅🏻💅🏻💅🏻💅🏻💅🏻💅🏻💅🏻 pic.twitter.com/eaWAy3iwLh — #VIACRUCISDESPECHADA (@_belenaza) January 21, 2017

Luego, publicó otro video afirmando que todos quienes puedan ayudar con la organización del evento, le escriban a belenmora@hotmail.com.

Asimismo, destacó que si bien mencionó sólo la sexta región en primera instancia, en realidad la ayuda va para toda la zona central.

Hasta ahora la comediante no ha dicho si ha logrado la ayuda de otros famosos o no, pero de seguro continuará dando noticias al respecto en su Twitter durante el día.