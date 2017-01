Indignación por youtuber que le dio galletas rellenas de pasta dental a un indigente

Un youtuber de origen chino, pero que vive en España, ha protagonizado una polémica luego de hacer una “broma” de muy mal gusto, la que como era de esperar generó el rechazo de cientos de personas.

Se trata de Reset, un joven de 19 años que cuenta con más de un millón de seguidores y que el lunes pasado subió un video en el que se ve cómo después de rellenar algunas galletas oreo con pasta de diente, se las regaló a un hombre que pide dinero a la salida de un supermercado.

“La verdad es que se siente bien cuando ayudas a una persona. Obviamente la parte del Oreo con pasta dental a lo mejor me habré pasado un poco”, señaló el youtuber, según consignó la edición online del periódico The Huffington Post.

“Pero mira el lado positivo: eso le ayudará a limpiarse los dientes, que creo que no se limpiará los dientes en un par de días o desde que se volvió pobre. Yo le ayudo con la pasta dental”, agregó.

Lo más llamativo es que el joven no se muestra arrepentido por su criticable actitud, defendiéndose con el argumento de que además de las galletas le había dado 20 euros al hombre. No obstante, después de unas horas borró el video de su canal.

Ante la ola de críticas -e incluso insultos- que recibió, Reset decidió subir un nuevo video para referirse al hecho. “Recibí varios comentarios de que me pasé un poco con el vagabundo. Fui a verle el día de hoy y me lo encontré en el mismo sitio. Le pregunté sobre las oreos y me dijo esto…”, señala en el comienzo de este segundo registro.

Recibi comentarios de que me pase con el vagabundo a si que fui a verle y esto me dijo. pic.twitter.com/dDA8auJsGj — ReSet (@ReSetG4MER) January 17, 2017

En este nuevo video se ve como el joven le pregunta al sujeto si notó algo raro después de comerse las galletas, para luego explicarle que se había tratado de una pequeña broma.

“¿Está entendiendo lo que le digo?”, le pregunta el youtuber, ante lo que recibe como respuesta un “si”. No obstante, es evidente que el hombre parece no comprender lo que le quieren decir.

Para dejar en claro su “solidaridad”, Reset vuelve a darle más dinero a la persona, mostrando al mismo tiempo el gorro con la que el hombre pide limosna, en la que se pueden ver unas pocas monedas. “Aquí vemos como la gente no ayuda a los vagabundos”, indica.

El joven dejó el video fijo en la parte superior de su perfil de Twitter para que sea lo primero que vean las personas que entran. Sin embargo las críticas no han disminuido, al contrario, se han intensificado al no ver signos de arrepentimiento en el youtuber.

@auronplay @YouTube a mi me gusta ver algun video de reset pero lo de la raqueta electrica y lo de las oreo me parece mal — Davinia (@daviniaa_12) January 20, 2017

BriiHD Bueno, yo tengo la edad de ReSet 19 creo que tiene también y jamás se me ocurriría hacer algo así. — pablo nicolas (@buitragosuanca1) January 20, 2017

Os pido un favor. Denunciad este video. Este hijo d puta le da a un indigente galletas Oreo con pasta d dientes!! RT https://t.co/IAQqfRZ8gh — Riczen (@RiczenEsp) January 18, 2017

En serio, como puede estar aún reset en Youtube, no lo puedo entender, que le cierren el canal — Nagisa (@nogaleslopez) January 19, 2017