Los polémicos consejos para 2017 de un radical filósofo se viralizan en internet

Mientras muchos empezaron 2017 fijándose propósitos como “bajar de peso”, “encontrar el amor” o “postular al trabajo soñado”, un filósofo español hizo una propuesta bastante más polémica para este año, a través de una especie de poema.

Hablamos de Paul B. Preciado, quien publicó un escrito en el periódico francés Libération, donde incluye una serie de consejos que rompen todos los esquemas.

Mientras para algunos las sugerencias de Preciado parecen brutales, para otros son simplemente ridículas y también hay quienes creen que simplemente son “honestas”.

Para otro buen número son sólo una pieza de arte, que se debe apreciar como tal.

Pero lo cierto, es que causaron impacto, pues han sido compartidas varias veces en redes sociales y rescatadas por revistas culturales como PlayGround.

¿Quieres saber de qué hablamos? A continuación te dejamos un extracto de su publicación.

– No produzcas nada.

– Cambia de sexo.

– Conviértete en maestro de tu profesor.

– Sé estudiante de tu estudiante.

– Limpia la casa de tu limpiadora.

– Baila sobre las tumbas de tu cementerio secreto.

– Cambia de nombre.

– Cambia de ancestros.

– Haz las maletas sin saber a dónde te mudas.

– Abandona a tus hijos.

– Deja de trabajar.

– Entra en un campo de refugiados y escenifica Rebelión en la granja.

– Cierra tu cuenta de Facebook.

– No sonrías para la foto.

– Abandona a tu mujer por un caballo.

– Estudia griego.

– Entra en un matadero y escenifica Rebelión en la granja.

– Regala tus zapatos más bonitos.

– Abandona a tu mujer por un árbol.

– No pagues tu deuda.

– Destruye tu tarjeta de crédito.

– Valora eso que los demás consideran inútil.

– Admira eso que los demás consideran patético.

– Sé invisible.

– Trenza.

– Teje.

– No construyas una casa.

– No acumules.

– No comas otros animales.

– Si aún no lo has hecho, no te reproduzcas.

– No seas moderno.

– No preveas el futuro.

– Entra en un asilo y escenifica Rebelión en la granja.

– No dejes pistas.

– Envía una carta a tus enemigos: “Renuncio. Feliz año”

– Escoge la vida en vez de escoger la prolongación científica de la esperanza de vida.

– Todos los animales son iguales.

– Todo lo que camina en dos piernas es un enemigo.

– Cuida de tu cuidador.

– Prepárale un trago al barman.

– Llora y ríe.

– Deja tu religión.

– No trates de complacer.

– Prostituye a tu padre.

– Cruza una frontera.

– Abandona a tu pareja por alguien con diez años menos que tú.

– Todo lo que se arrastra y todo lo que tiene alas es un amigo.

– Cierra tu cuenta bancaria.

– Aféitate la cabeza.

– Abandona a tu pareja por un perro.

– Pon una flor en tu barba.

– Regala tus mejores zapatos.

– Ándate y no vuelvas.

– No analices nada.

– Descentra el placer genital.

– Disfruta de todo lo que va más allá de los límites de tu cuerpo.

– No fomentes el desarrollo humano.