Tere Lynn: la "Rapunzel" de la vida real que jamás ha cortado su cabello

Muchas personas prefieren tener el pelo largo, solo visitando al peluquero cuando es absolutamente necesario, pero pocos pueden decir que tienen la misma obsesión de Tere Lynn.

Esta mujer, originaria del estado de Illinois en Estados Unidos, ha evitado cortarse el pelo durante toda su vida, el que ha llegado a crecer a unos impresionantes 188 centímetros de longitud.

Lynn, quien es casada y tiene 5 hijos, ha mantenido su pelo así desde que tiene memoria, evitando a los peluqueros durante 43 años. ¿La razón? Simplemente nunca ha tenido las ganas de cortarlo y se siente mejor de esta manera.

Claro que el tener una cabellera tan larga le ha traído problemas por lo que debe tener cuidados especiales. “Intenté lavarlo en la ducha una vez, pero el peso de mi pelo mojado era tan grande que me caí al suelo. Simplemente no es posible”, afirmó en una entrevista para Barcroft TV.

Lynn tiene 3 hijas las cuales han seguido sus pasos, todas creciendo su pelo a longitudes impresionantes. El cabello de su hija mayor llega a 93 centímetros, mientras que su hija menor se acerca a los 68 centímetros.

“Las niñas llegan a utilizar por lo menos un cuarto de una botella grande acondicionador cada vez que se duchan”, admite entre risas al hablar del cuidado extensivo que ella y sus niñas deben tener para mantener su pelo sano y limpio.

Lynn y sus hijas se han convertido en una parte integral de la comunidad en su pequeña localidad, donde son conocidas por ganar múltiples competencias gracias a su larga cabellera y ser miembros notables en cada evento comunitario.

Pero esta mujer no es la única que ha llegado a tener un pelo extremadamente largo. Hace unos años conocimos la historia de Natasha Moraes, una joven brasileña que creció su pelo a unos impresionantes 160 centímetros antes de cortarselo y venderlo por cerca de 2 millones de pesos, o Dashika Gubanova, una joven rusa que no se corto el pelo por más de 13 años con tal de parecerse a la famosa Rapunzel.

A pesar de que su cabello les ha traído fama, Lynn no quiere obligar a sus hijas a mantener el pelo tan largo como ella.

“Si quieren cortarse el pelo, no se los impediré, pero quiero que crezcan un poco antes de tomar esa decisión, porque hay días en que me dicen que lo quieren más corto y otros más largo. No sé si ellas saben qué es lo que quieren todavía”, afirmó.