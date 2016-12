Niña de 6 años sacó celular de su madre mientras dormía y gastó $160 mil en Amazon en EEUU

Una niña de 6 años y su madre han hecho noticia en Estados Unidos luego de que ocurriera algo que podría pasarle a cualquiera, en esta era digital en que todo se puede comprar por internet.

Resulta que, hace un par de semanas, Bethany Howell se quedó dormida en el sillón de su casa y, aprovechando que su madre dormía, su pequeña hija de 6 años le sacó el celular.

En el smartphone, la niña accedió a la aplicación de la empresa Amazon y se puso a mirar peluches de de la serie de televisión y videojuegos Pokémon, de la cual es fan. Allí, escogió 13 diferentes y los compró, gastando en total 250 dólares (unos 166 mil pesos chilenos).

Uno se podría preguntar, ¿la niña no necesitaría una clave para poder desbloquear el celular y completar la compra en Amazon? Pues resulta que no: el smartphone funciona con reconocimiento de huella digital, así que no requiere ninguna clave. Esto lo sabía la pequeña, así que tomó la mano de su madre dormida y, sin despertarla, la usó para confirmar su orden en línea.

Cuando Bethany despertó y se dio cuenta de que Amazon le estaba cobrando los 250 dólares, la niña le dijo que ella los había comprado para Navidad, según informó un artículo de Wall Street Journal recogido por el periódico británico Independent.

Al final, la madre logró devolver 4 de los 13 peluches de Pokémon que su hija compró en Amazon, mientras que los otros 9… quedaron como regalos de Navidad para su hija.