Bailarín chileno protagonizó romántica propuesta de matrimonio a su novia en plena función

Una tradición navideña en EE.UU. es asistir a funciones de ballet, generalmente basadas en el cuento El Cascanueces. Fue justamente en en este montaje donde un bailarín chileno sorprendió al público y su novia, con la propuesta de matrimonio más romántica del último tiempo.

Era la última función del (Cascanueces USA Tour 2016) del State Street Ballet y Gustafson Dance School que finalizaba en Santa Bárbara, (California) en el Granada Theatre con un lleno total. Más de 1700 personas aplaudían la presentación de este grupo de artistas que danzaban al ritmo de la Opera de San Luis de Obispo Grand Nutcracker orquesta.

Todo salió a la perfección. El director Rodney Gustafson entregó ramos a los principales bailarines y la multitud continuó aplaudiendo. Sin embargo en el saludo final faltaba uno de los bailarines principales Mauricio Vera.

Fue en ese momento que el bailarín chileno vestido con un elegante traje negro de cola ingresó por un costado del escenario con micrófono agradeciendo a todo el público por estar presente en ese momento tan especial.

Ante la sorpresa de la bailarina brasileña Deise Mendonça, el artista se arrodilló frente a ella y con voz temblorosa pidió la mano en matrimonio de su polola por más de seis años.

La audiencia explotó en aplausos y vítores que hicieron que la respuesta de Deise se hiciera poco audible, sin embargo su expresión y su cabeza asintiendo dieron a todos la idea clara de que era un emocionado y definitivo SÍ.

Mientras Mauricio colocaba el anillo de diamantes en la mano de su ahora prometida, la orquesta comenzó a interpretar Marcha nupcial (Mendelssohn) quienes se sumaron a esta sorpresa.

Mauricio comenta que todo salió como siempre lo planeó y como pensaba que ella quería. “La propuesta de matrimonio la venía planificando desde hace un tiempo. Siempre pensé que el escenario era el lugar perfecto, en el lugar donde nos conocimos y que mejor que la última función del Cascanueces tour 2016 frente a la hermosa comunidad de Santa Bárbara con el Granada Theatre completamente lleno y sobretodo en una época tan linda como lo es navidad”, explicó.

El elenco, el director artístico, técnico y la orquesta fueron sus aliados en esta locura de amor. “Las bailarinas amigas de Deise me ayudaron a elegir el anillo. El director de la compañía se sumó invitando a prensa y también anuncio a través de una entrevista en la TV que tenían una sorpresa especial en la última función de El Cascanueces”.

Mientras tanto la sorprendida y ahora futura señora Vera comenta que no tenía ni idea de que la propuesta iba a suceder. “Todo el mundo fue tan cuidadoso conmigo estos días, No sabía nada, no tenía ni idea, Yo sólo me estaba preparando para bailar”.

Los dos se conocieron en Chile en el Ballet de Santiago, compañía del Teatro Municipal donde Mauricio creció bailando. La compañía a cargo de Marcia Haydée invitó a Deise a participar en el “Lago de los Cisnes” durante el 2010 después de una audición en Argentina.

Los dos se enamoraron y empezaron una relación estable, sin embargo tiempo después el trabajo los separó, pues Mauricio se mudó a Nueva York para probar suerte. “Cuando fui contratado por State Street Ballet, en las vacaciones de Deise ella vino a visitarme y el director Rodney Gustafson dijo que era perfecta para el rol de Bella en La Bella y la Bestia, así comenzamos el proceso de su visa de artista para después unirse a la compañía, así comenzó a destacar y crecer”, señala el alegre novio.

Ambos han recorrido prácticamente todos los estados de EE.UU. siendo incluso invitados a bailar por el gobierno de la República de China en 25 de sus ciudades. Como si eso fuera poco, la pareja también alcanzó el éxito en la temporada 11 del programa de So-you-think-you-can-dance de FOX, donde emocionaron a la audiencia y al jurado Christina Applegate.

Los dos estaban planeando celebrar el final de la temporada y el comienzo de una nueva etapa en su relación. Sin embargo el destino, el amor y la pasión por el ballet decidieron que se hicieran conocidos en los medios locales además de su trabajo, por su romántica historia.

Aún no han fijado fecha para la boda, si piensan hacer una celebración en Chile y ambos planean dar la noticia a sus respectivas familias a través de Skype esta semana como regalo de navidad y año nuevo.