Este consejo le dio Michelle Obama a Melania Trump cuando se reunieron

La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, dio a conocer en entrevista con la famosa animadora Oprah Winfrey, qué le dijo a la futura primera dama Melania Trump, actual esposa del próximo presidente Donald, cuando se reunieron luego de la victoria de éste en las elecciones en noviembre.

En la entrevista, Oprah le preguntó qué le había dicho a Melania, a lo que Michelle contestó “hablamos principalmente sobre los niños, pero mi consejo a Melania fue ‘realmente no sabes qué es lo que no sabes hasta que estás en esta posición, así que la puerta está abierta (en el sentido de que está dispuesta a prestarle ayuda)’. Eso es lo que le dije y es lo mismo que me dijo Laura Bush (esposa del ex presidente de EEUU, George W. Bush), y lo que me han dicho otras primeras damas”.

Asimismo, Michelle añadió que con su esposo Barack están dispuestos a ayudar a los Trump.

“Haremos lo que sea que necesiten para ayudarlos a tener éxito. Así que ésa es una de las cosas que le dije a Melania. Cuando llegues a un punto en que puedas digerir todo esto que está pasando, y tengas preguntas… porque, ya sabes, no tienes preguntas exactas el mismo día de la elección (…) Mi puerta está abierta. Ese fue el ambiente en nuestra reunión”, expresó, según informó la revista estadounidense Harper’s Bazaar.