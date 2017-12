¿Qué hacer si te hacen un regalo y tú no compraste nada?

Lunes 25 diciembre de 2017 | Publicado a las 11:10

Hoy 25 de diciembre es un día en el que los regalos, abruptamente, se convierten en los protagonistas. Desde que llegan las 12 de la noche comienza la entrega de presentes y ésta no cesa hasta -incluso- días después de Navidad.

En este contexto, ¿qué debes hacer si recibes un regalo y tú no le compraste nada a la otra persona? Una situación muy incómoda…

Al respecto, la escritora Susan Newman, autora de “El libro del no: 365 formas de decir que no y dejar de complacer a todo el mundo”, explicó al sitio Huffington Post cual es la mejor salida para esta “terrible” situación.

La autora admite que la peor experiencia al respecto que vivió, fue cuando la mamá de un amigo le hizo un regalo totalmente inesperado. “Me sentí muy avergonzada”, detalla.

Sin embargo, existen formas de “salir” de esta situación tan embarazosa y la escritora es clara al respecto: ser sincero.

En esa oportunidad, le dijo a la mamá de su amigo: “No sabía que íbamos a hacernos regalos. Me siento fatal por no haberte comprado nada, pero me encanta tu regalo. Muchas gracias’, y fin de la historia”.

En esta línea, la mujer explica que mentir o inventar alguna excusa es lo peor que puedes hacer. En especial si dices que el regalo se te quedó en casa.

Explica: “vas a sentirte igual de culpable, preocupado o avergonzado por no haberle comprado nada. Te estás obligando a ti mismo a cumplir con lo que crees que es el protocolo correcto, pero no tienes por qué hacerlo”.

Y lo peor, es que probablemente nunca le compres el regalo.

La experta Diane Gottsman, explica otra solución para no vivir un bochorno ante esta situación. “Responde con una sonrisa, busca el contacto visual, muestra un agradecimiento sincero y di algunas palabras, como: ‘Qué atento por tu parte. Gracias por acordarte de mí’. Más tarde ya puedes decidir si quieres corresponderle con otro regalo, pero no tienes ninguna obligación de hacerlo”.

Diane también recomienda dejar alguna nota de agradecimiento, si no quieres devolver el gesto con un regalo.