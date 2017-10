7 consejos que te ayudarán a combatir la depresión

La depresión es una enfermedad que afecta profundamente la vida de quien la padece. Muchas veces ésta impide que el individuo pueda realizar sus tareas domésticas con normalidad o simplemente lo inhabilita de hacer cualquier cosa.

Sin embargo, muchos logran recuperarse o sobrellevar este padecimiento de alguna forma, buscando métodos que le ayuden a sentirse mejor.

Al respecto, el portal de entretención BuzzFeed, con la ayuda de su comunidad, lograron realizar un listado de cosas que hacen cada día algunas personas con depresión para sentirse mejor.

Revisa aquí 7 de estos consejos:

1. Realiza una buena acción por cualquier persona

En vez de deprimirte por lo mal que puedes sentirte, intenta usar esa energía en alegrar el día de alguien más. Tal como recomienda Prncesskristyn, quien padece de bipolaridad, con un cumplido, sonrisa o acto de generosidad puedes contribuir en que alguien se sienta más feliz y sentirte bien.

2. Haz yoga

El yoga es una de las disciplinas más completas, ésta cultiva cuerpo, mente y alma, y te ayuda a alcanzar un estado completo de bienestar. Si no tienes tiempo para asistir a una clase, hay muchos videos es Youtube que enseñan a practicarlo.

“Es relajante y aumenta las endorfinas sin mucho esfuerzo. También es bastante bueno para la salud. Así ayudas a fortalecer tanto tu estado emocional como tu estado físico”, recomienda la usuaria Casey.

3. Adopta una mascota

O si ya tienes una, ¡es hora de abrazarla!. La atención requerida por los animales te ayudará a olvidar tus problemas, además de conseguir una grata y fiel compañía, y todo el cariño que te darán.

“En mi primer ciclo de depresión, conseguí mi primer conejo. Es difícil no estar de buen ánimo cuando tienes un conejo que corretea por todas partes”, expresa la usuaria Paige6.

4. Escribe tus sentimientos negativo en un papel… y rómpelo

“Dicen que si alguna vez te enojas con alguien, debes escribir el porqué y luego romper todo lo que escribiste” Bueno, eso es lo que hago con mi depresión”, admite el usuario Devonk.

La idea es escribir todos los sentimientos negativos que te atormenten y luego romper el papel para que estos se vayan junto a él al tacho de la basura.

5. Limpia tu habitación y casa

La limpieza te ayudará a enfocarte y volver a tomar el control de tu vida. Así lo describe la usuaria Laura, quien aconseja limpiar con frecuencia para después mirar alrededor y sentirse orgulloso de ese “pequeño” logro.

6. Disfruta de la naturaleza

Tomar aire es una de las terapias más recomendadas por los especialistas, el control de la respiración te puede ayudar a calmar las crisis de ansiedad. De la misma forma, combinar este acto con el contacto con la naturaleza mejora el ánimo.

“Siempre que mi depresión empeoraba, me iba al bosque, montaba una hamaca y me acostaba mientras asimilaba los sonidos y la tranquilidad. Me ayuda estar en un ambiente diferente al de mi habitación y es como si escapara de lo que más me afecta”, dice el usuario Daniellekk.

7. Tomar nota de las cosas buenas que logres

La idea es anotar cada día los pequeños y grandes metas que logres cumplir. Tal como indica el usuario LawMouse, labores como arreglar la cama, ir a trabajar o ducharse, pueden ser grandes cosas que lograste hacer y que antes no podías.

“Esto me ayuda a enfocarme en las cosas que hice en lugar de autocriticarme por las cosas que no pude cumplir”, dice.