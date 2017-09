¿Es hora de conseguir un nuevo trabajo? 8 consejos para hacerlo sin morir en el intento

Avanzar laboralmente es una meta que todos nos proponemos y es seguramente uno de los propósitos más recurrentes cuando llega fin de año y hacemos nuestro listado de metas. Pero ya estamos en septiembre y puede que no hayas dado ni un solo paso en este camino, aunque sigue siendo algo que quieres lograr.

¿Cómo conseguirlo? Naldi Martínez, Psicóloga y Directora de Desarrollo Corporativo de Martínez y Asociados, nos muestra los errores que estamos cometiendo y los pasos a seguir para conseguir este objetivo, tan importante para muchos.

Lo primero que debemos hacer dice Naldi, es preguntarme si realmente me quiero cambiar de trabajo: “Si hasta ahora no he hecho nada para lograrlo, sería necesario preguntarme si realmente lo quiero hacer y para qué lo quiero hacer, es decir, qué me motiva a hacer ese cambio“, señaló.

“Si crees que la idea de cambiar trabajo es lo que necesitas, entonces es importante saber cuáles son tus expectativas de ese cambio, saber qué es lo que estás buscando para que te sepas dar cuenta cuando lo has encontrado. Ver si buscas una renta más alta, si buscas nuevas tareas y/o responsabilidades, si quieres trabajar más cerca de tu casa, con horario flexible, o todas las anteriores. Recuerda que los procesos de selección no son sólo para que “otros te elijan a ti” es también para que tú veas si lo que la organización con la cual estas conversando te puede brindar aquello que tú necesitas”.

La psicóloga señala que es sabido que “buscar trabajo, es un trabajo”, por lo cual se hace necesario “trabajar” intensamente por lo que quieres y dedicar una cantidad de tiempo diario o semanal para orientarse a la tarea.

Pero también, es necesario pedir ayudar, conectar tus redes, para que te contacten con posibles oportunidades laborales, a las cuales no estás pudiendo acceder, y/o para que tus redes estén atentos a avisos que pudieran ser de tu interés. Deben saber que estás en busca de trabajo, si nadie conoce tus intenciones, tampoco recurrirán a ti si es que se genera alguna oportunidad.

“Debes además estar preparado para que te conozcan. Desarrollar un cv que responda a tu foco de búsqueda, no un cv general ‘para cualquier trabajo’. Destaca en qué te has especializado hasta ahora, tanto en estudios como en experiencia y que permita a un reclutador decir: “esta es la persona que estamos buscando”.

Pero lo principal es enfocar positivamente mi actitud para el cambio: ¿Te imaginas llegar enojada a reuniones o entrevistas por el trabajo que tienes? Nadie quiere trabajar con personas desagradables. Sacúdete de la mala onda si es que esa existiese y conéctate a la alegría de generar el cambio que anhelas para tu vida.

Tips para seguir y conseguir este propósito

Naldi Martínez nos entrega además, 8 tips para conseguir nuestros objetivos.

Saber qué quieres:

Qué trabajo quieres realizar y qué esperas de éste. Si te estás saliendo de un trabajo, tener claro por qué te quieres salir, hacia qué trabajo quieres transitar y qué estás (y que no estás) dispuesto a transar.



Saber para qué lo quieres: ¿Para qué quieres ese trabajo? ó ¿para qué te quieres cambiar de trabajo?, ¿qué sentido tiene eso para ti?. Se dice que cuando tenemos un “para qué” podemos vernos enfrendados a “cualquier cómo” para poder alcanzarlo, y esta es la energía necesaria, la razón para perseverar a pesar de muchas situaciones que puedas estar viviendo.

¡Conócete!:

Es tremendamente necesario que sepas cuáles son tus habilidades, recursos y conocimientos para el trabajo que estas buscando y cuáles son tus brechas y oportunidades de mejora. En base a lo anterior, creas tu “perfil para el cargo”, lo cual es útil para la elaboración de tu cv y las asistencias a entrevistas individuales y grupales.

¡Muévete!:

Se dice que “buscar trabajo es un trabajo”, por lo cual, tienes que darte los tiempos necesarios para ver cuál será tu estrategia de inserción al mercado, elaborar (o pulir) tu cv acorde a tu búsqueda, identificar con quiénes quieres trabajar, usar redes sociales para conocer más de tu “trabajo objetivo”, comunicar y pedir ayuda a tus cercanos para que te ayuden a lograr tu objetivo, utilizar portales web de empleabilidad ¡y asistir a las reuniones a las cuales te citen!

¡Aprende!:

Toda situación de vida nos permite aprender de lo vivido, en este caso, por ejemplo, de cada entrevista realizada, identifica qué de tu despliegue estuvo bien y qué podría ser mejorado para las próximas.

Descansa:

Cuando encuentres el trabajo que estás buscando ¡es necesario que estés en condiciones para asumirlo! Entonces, estar bien fisica, psicológica y emocionalmente ¡es fundamental! Por esto, no descuides las actividades que te nutran diariamente de relajo y tranquilidad: sal a caminar, haz deporte, duerme lo suficiente y alimentarme bien!

Persiste: ¿Sientes que esto no está resultando? ¿qué has dado todo y no funciona? Persevera! Todo siembra tiene un tiempo necesario de espera! Así que a “seguir regando”, confiando y siempre atento a toda oportunidad.

Confía:

Los pensamientos positivos, con una actitud acorde y un trabajo constante, te ayudará, sin duda, a lograr el objetivo. Trabaja, persevera y confía!