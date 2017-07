La inspiradora historia de una niñera que ayudó a una pequeña a convertirse en artista

A veces una sola palabra de aliento puede hacer la diferencia en un niño. Y es que la estimulación temprana ayuda no sólo a que se desarrollen de manera adecuada, sino que además confíen en sí mismos y en sus talentos.

Así lo demostró una joven, quien compartió su enternecedora historia en Tumblr, donde demostró que apoyar a un pequeño realmente les da un impulso inimaginable.

“Cuando tenía 12 años fue niñera de una pequeña por algún tiempo, y en las noches ella venía a enseñarme sus dibujos, me tomaba las muñecas y me señalaba las obras de arte que había hecho durante la semana“, comenzó a relatar Raquel de 23 años, quien no quiso revelar mayores detalles de su vida actual.

Cuando iban juntas a mirar el trabajo de la pequeña, Raquel le ponía una voz graciosa que la menor adoraba. “Me pedía que ‘le hiciera la voz’ y entonces yo ponía voz de comentarista deportivo y decía ‘Qué forma’, ‘El nivel de coloreado’, ‘ No he visto tal perfección con lapices de cera en mucho tiempo’“, contó la joven.

“‘¿Y esto qué es? Bueno, esto sí que es arriesgado… parece que ha hecho… un lienzo rosa monocromático. Nadie había intentado esto desde el invierno de 1932… tengo que decir que esto es absolutamente espléndido"”, recordó y aseguró que la niña moría de risa con sus palabras.

“Al final de cada noche, me preguntaba: ‘¿de verdad te han gustado?’ Y le decía que sí, y le hablaba sobre algún detalle que me había llamado la atención, y la metía en la cama a dormir”, agregó.

Pasaron los años, y cada una siguió con su vida hasta que un día Raquel recibió una carta de aquella pequeña niña. “Acaban de aceptarla en tres grandes escuelas de arte. Me escribió una carta y dentro había una foto de cuando era más pequeña… en rosa monocromo”, relató. “‘Gracias’, decía ‘a alguien que vio lo mejor en mí"”.

La importancia del autoestima

La autoestima está relacionada con muchas formas de conducta. Se dice que la manera en que nos vemos a nosotros mismos determina, en muchos casos, la forma en que visualizamos nuestro entorno y la relación que tenemos con él.

Prácticamente todos los autores coinciden en que el momento más propicio y adecuado de la vida para desarrollar una autoestima positiva es durante la infancia. La autoestima no se adquiere, se crea, se desarrolla y se reafirma.

En relación a esto, la investigadora especialista en el tema Sherry Newman, indica que la gran responsabilidad de los padres es construir y reafirmar la autoestima de sus hijos. Esto debido a que son la influencia más significativa en la vida de ellos.

La autoestima de un niño comienza a forjarse desde muy temprana edad y continúa creándose día tras día. Según Newman, la autoestima proviene de aprender a aceptar quiénes somos aún reconociendo nuestras insuficiencias y continuar eligiendo gustarnos a nosotros mismos. La autoestima de cada niño crece con cada experiencia de interacciones exitosas con palabras positivas. De este modo es importante construir en los niños la creencia de que ellos pueden manejar su vida y hacerlo bien.

“Las palabras con las que un padre o una madre se refieren a sus hijos, siembran los elementos para la construcción de la imagen personal de el o de ella”. Si en esta siembra predominan las descripciones positivas, el niño tendrá una buena imagen personal. Por el contrario, si predomina la crítica, esta imagen será negativa”.