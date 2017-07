Cómo detectar a un mal jefe durante la entrevista de trabajo

Llevarte bien con el jefe es fundamental para sentirte bien y feliz en tu trabajo, por lo mismo es importante que prestes atención a las señales cuando estás postulando a un nuevo empleo y eres entrevistado por el superior. Aunque el evaluado(a) eres tú, es importante que tú también hagas tu propio sondeo de la situación.

En este contexto, la revista Harvard Business Review (HBR) consultó a expertos del tema con el fin de dilucidar algunas claves para descifrar a tu posible futuro jefe.

“La principal razón por la cual la gente deja un trabajo es debido a un desajuste con la cultura o con un jefe”, dice John Lees, autor del libro How To Get a Job You Love (Cómo conseguir un trabajo que ames).

Si bien no podrás saber exactamente cómo será trabajar con tu jefe potencial hasta que tengas el puesto, puedes recopilar toda la información posible. Tal como explica Claudio Fernández-Araoz, asesor de la firma de búsqueda de ejecutivos Egon Zehnder, no se trata sólo de buscar cosas malas, sino que de “entender a la persona tal como es”.

“No darse cuenta de que alguien es un gran jefe es un error muy costoso, tal vez incluso más costoso que no darse cuenta de que alguien es un mal jefe”, explica, añadiendo que los trabajos fabulosos -y los jefes fabulosos- son difíciles de encontrar.

Fernandez-Araoz dice que lo primero que debes hacer es pensar en lo que quieres en un jefe. El especialista dice que hay tres condiciones criterios que te pueden ayudar: 1. ¿Buscas una persona honesta que te ofrezca un trabajo sostenible en el cual tienes algo único con lo que puedes contribuir? 2. ¿Buscas a alguien que te permita hacer tu trabajo por ti mismo? 3. ¿O estás esperando a alguien que pueda ser un mentor involucrado?

Otra de las recomendaciones del experto es que después de cada paso aprobado en la postulación, te preguntes si este es el trabajo que deseas y el jefe con el que deseas trabajar. Para ello debes responderte preguntas como: ¿Te dio una buena sensación la persona? ¿Es alguien a quien te puedes imaginar teniendo problemas? ¿Es alguien con quien podrías tener una conversación difícil?

“Por lo general, la gente dice algo como ‘debería haberlo sabido’, porque hay esas pequeñas cosas que conducen a una sensación intuitiva que a menudo ignoramos”, dice Lees.

Por otro lado también es recomendable hacer preguntas para sondear, pero ten cuidado con la forma, pues el entrevistador podría malinterpretar tus dudas enfocadas en la gestión como desinterés en el trabajo.

Fernández-Aráoz dice que “lo que NO debes hacer es realizar preguntas directas, como ‘Cuéntame sobre tu estilo de liderazgo"”, no sólo porque parecerás arrogante, sino que principalmente porque recibirás una respuesta poco honesta. En lugar de esto, haz preguntas que muestren el potencial gerencial de tu futuro jefe. “¿Qué voy a hacer en el día a día?” “¿Cómo voy a aprender?”, etc.

“Busca su disposición a dialogar, en lugar de hacerle preguntas preestablecidas. Piensa en

ello como ensayando una sesión de trabajo colaborativa con tu futuro jefe”, afirma Fernández-Aráoz. Si la persona se muestra dispuesta a establecer una comunicación fluida contigo durante la entrevista, es probable que haga lo mismo en una relación de trabajo. Sólo después de construir la relación,plantea interrogantes que te podrían decir cómo es esa persona en su rol de líder.

Otro punto importante es investigar. “Puedes quedar en shock. Puedes descubrir que la cultura es demasiado formal, o presurizada, o hay demasiada soledad para tu gusto. Debes saber eso antes de asistir a la entrevista”, señala Fernandez-Araoz. “Puedes encontrar información que genere banderas rojas o información sobre los intereses del entrevistador, lo que te permitirá conectarte con la otra persona”, dice Fernández-Aráoz.

Puedes comenzar con una simple búsqueda en Google de tu potencial jefe, revisar su perfil en LindedIn y con quiénes ha trabajado. “Los perfiles de LinkedIn pueden decir mucho sobre los intereses y las relaciones de una persona”, indica Fernández-Aráoz.

Fíjate si quienes trabajaron para él renunciaron pronto o permanecieron mucho tiempo. “La baja retención y las altas tasas de rotación son un claro indicador de los problemas”, asegura Lees. Si conoces a alguien que trabajó con él, pide opinión sobre cómo es trabajar con esta persona.

También puedes acudir a tus propios potenciales compañeros. “Tal vez el mejor enfoque sea pedir conocer a algunos de sus futuros colegas”, dice Fernández-Aráoz. “Habla con personas que compartan el mismo jefe y pregunta cómo es trabajar para él o ella, qué tanto lo disfrutan. Sin embargo, no insistas más allá de lo que es apropiado. Puede haber razones, como la confidencialidad, que impiden tales conversaciones”, recomiendan en HBR.