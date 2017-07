10 hombres sexis y maduros que confirman que la edad es sólo cuestión de actitud

El paso de los años es un tema que desde tiempos pretéritos ha provocado ansiedad y preocupación tanto en hombres como mujeres. La consigna de que “todo tiempo pasado fue mejor” es una constante que marca la vida de muchas personas, quienes miran con nostalgia su época de juventud.

La sensación de que la vida avanza muy rápido y que no nos damos cuenta cuando ya pasamos los 40 años, es una realidad que a menudo se torna un tanto amarga, siendo que en realidad sólo depende del estilo de vida que la persona ha elegido para sí mismo, el cómo se siente o sentirá respecto a la edad.

Lo cierto es que cumplir cuatro o cinco décadas hoy en día no es lo mismo que antes, principalmente porque la calidad de vida ha mejorado sustantivamente con oportunidades de desarrollo social y estilos de vida que antes eran simplemente impensados.

En ese sentido, los hombres han registrado una evolución sumamente rápida en comparación a las mujeres, y es que si años atrás el tema de la moda, la estética e incluso la salud corporal eran áreas prácticamente reservadas a las féminas, hoy en día son millones los ‘machos’ que buscan lucir jóvenes en cuerpo y alma, más allá de los dígitos que aparecen en su cédula de identidad.

El Internet y, por consiguiente, las redes sociales, han permitido que descubramos estilos de vida que van de la mano con verse bien pese a la edad. Es así como una alimentación saludable, el deporte y el cuidado de nuestra imagen se ha vuelto un tema recurrente tanto en la industria publicitaria como en la televisión, donde a menudo vemos cada vez más hombres que demuestran que la edad es sólo un número.

Para motivarte a creer que es posible llegar superar las cuatro, cinco o incluso seis décadas sin temor a cómo lucirás, elaboramos una lista de 10 hombres que bordean estas edades y que de seguro te inspirarán.

1. Alessandro Manfredini, 49 años

Este italiano nacido en Modena, Italia, puede representar varios años más debido a sus canas y prolongada barba, sin embargo, es dueño de un físico que cualquier veinteañero querría. Además, su cuerpo repleto de tatuajes y su impecable estilo para vestir, han convertido a este diseñador gráfico en todo un referente en redes sociales. De hecho, comenzó a incursionar en el modelaje hace pocos años.

2. Anthony Varrecchia, 53 años

Este neoyorkino es otro ejemplo de que la edad es sólo un número. Actualmente se dedica a trabajar como modelo senior y también es entrenador personal. Su impecable estado físico y envidiable estilo lo ha convertido en un potente influenciador en redes sociales y embajador de muchas marcas.

Photo: @frankberlinstudio Una publicación compartida de Anthony Varrecchia (@anthony.varrecchia) el 23 de Jun de 2017 a la(s) 4:30 PDT

Another Place and Time! #anthonyvarrecchia #bearded #beardsandtattoos #mensstyle #newyorkcity #beardedmen #sunsetpeople #menforus #test_oh_sterone #beardsandtattoos Una publicación compartida de Anthony Varrecchia (@anthony.varrecchia) el 19 de Jun de 2017 a la(s) 12:43 PDT

Photo by: @brunocreative #anthonyvarrecchia #anthonyvarrecchiabeardbalmsandoils #test_oh_sterone #menforus #menshealth #bearded #fitover50 #hoscos #mensphysique #silverfoxmgmt Una publicación compartida de Anthony Varrecchia (@anthony.varrecchia) el 26 de May de 2017 a la(s) 6:14 PDT

3. Eric Rutherford, 50 años

Rutherford es un modelo y actor conocido por películas como Boys and Girls (2000) y Crooked (2006). Si bien el estadounidense comenzó una carrera en el mundo del modelaje cuando era adolescente, ésta se vio truncada cuando se mudó a Los Angeles, donde se dedicó principalmente a la actuación. En ese tiempo, también fue rechazado por varias agencias y decidió dar un paso al costado, sin embargo, rápidamente comenzó una carrera en la producción de eventos y comenzó una activa vida en redes sociales, lo que le ha permitido probar suerte nuevamente en la industria de la moda.

Collar up. Stress down. #weekend #relax @sonnytong In NY or LA, ready to enjoy this day. Have a fantastic Saturday Una publicación compartida de eric rutherford (@mr.rutherford) el 20 de May de 2017 a la(s) 8:30 PDT

Just a casual summer's day in the city @tonyduranphoto #pride #proud #perky Una publicación compartida de eric rutherford (@mr.rutherford) el 24 de Jun de 2017 a la(s) 2:41 PDT

Cooling off #melting #threelicks #yum Nothing beats a cone on a hot Saturday Una publicación compartida de eric rutherford (@mr.rutherford) el 29 de Abr de 2017 a la(s) 1:09 PDT

4. Gianluca Vacchi, 49 años

Este italiano millonario es mundialmente conocido gracias a que acumula sobre nueve millones de seguidores sólo en Instagram. Plataforma donde ha compartido decenas de videos bailando reggaetón, y otros estilos, que subía junto a su exnovia Giorgia Gabriele. Asimismo, presume sus lujos como mansiones con piscinas, aviones privados y vacaciones de ensueño.

El empresario, al cual no le gustan las etiquetas de ‘influenciador’ o celebridad, sigue manejando sus empresas (tiene más de 12 compañías), pero sin duda lo que más llama la atención es su tonificada figura, las decenas de tatuajes en su cuerpo y su ‘ondero’ estilo.

Good evening my friends #gvlifestyle Una publicación compartida de Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el 9 de Jul de 2017 a la(s) 1:06 PDT

Una publicación compartida de Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el 3 de Jul de 2017 a la(s) 8:45 PDT

Miami's sun @effek http://www.effek.it/capsule-collection/ #gvlifestyle #effek Una publicación compartida de Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) el 3 de Jul de 2017 a la(s) 1:50 PDT

5. Shan Michael Hefley, 54 años

Shan es un sujeto que decidió pasado los 50 años tomar otro camino y mejorar su estilo de vida. Fue así como comenzó a alimentarse de manera saludable y a realizar actividad física, práctica que le permitió reducir peso y lograr un cuerpo tonificado que causa sensación en sus redes sociales.

Actualmente también trabaja como personal trainer, motivando a otros a conseguir un estilo de vida saludable para no envejecer con culpa.

Hope you all had a restful weekend. You know we were made to rest. The world tells us only the lazy rest. But in reality it's the wise that rest, knowing that rest leads to productivity. "Rest in the LORD, and wait patiently for him:" Una publicación compartida de Shan Michael Hefley (@shan_hefley) el 10 de Jul de 2017 a la(s) 6:10 PDT

I believe one of the best ways to begin your health transformation is your diet and losing fat. But since so many eat from emotions and not need, the way to begin the change is deeper within. This is why I share so much of my faith. Because of my relationship with Jesus I was more able to change my eating from emotional to need based. Because of the inner changes He was doing in me, I ran to Him as my stress reliever rather than food. The more I depended on Him the less I depended on food. Jesus days in scripture "I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger." If you want to know more, ask me. Una publicación compartida de Shan Michael Hefley (@shan_hefley) el 6 de Jul de 2017 a la(s) 6:07 PDT

I've owned top end Mercedes as well as sports cars! But my 10 year old Jeep still has to be one of my favorites! Do you have a favorite? Glad you guys don't mind the posts!! Have a blessed weekend! Una publicación compartida de Shan Michael Hefley (@shan_hefley) el 1 de Jul de 2017 a la(s) 6:05 PDT

6. Ron Jack Foley, 50 años

Este cincuentón canadiense no solo es uno de los modelos maduros más cotizados de la industria, sino que también es profesor. Su marcado cuerpo y su larga cabellera canosa lo han convertido en todo un referente en redes sociales. Sólo en Instagram suma más de 20 mil seguidores.

I miss drinking coffee. Sunday vibes. @lanedorsey @carlito0os_way #sundayfunday #the6ix #coffee #greyhair #beardgame #longhair #modellife #picoftheday #manbun Una publicación compartida de R JACK FOLEY (@to_ron_to) el 25 de Jun de 2017 a la(s) 10:55 PDT

Going for the Greek God look here. Photo @lanedorsey Style @carlit0sway #poseidon #the6ix #modellife #kingofthesea #beard #greybeard #greyhair Una publicación compartida de R JACK FOLEY (@to_ron_to) el 23 de Jun de 2017 a la(s) 4:02 PDT

Photo by @davidleyes @bnmmodels Una publicación compartida de R JACK FOLEY (@to_ron_to) el 28 de Ene de 2016 a la(s) 10:53 PST

7. Garrett Swann, 48 años

A lo largo de su carrera, el estadounidense ha ejercido como modelo televisivo, productor y actor, teniendo a su haber una decena de películas como Fashion House (2006), The Casseole Club (2011) y The Far Flung Star (2013), entre otras.

También se autodefine como influenciador en redes sociales, emprendedor y es dueño de un físico y estilo que miles envidian.

It's all about the architecture. Mug face @mrturk #mrturkswimwear #fireislandpines Una publicación compartida de Garrett Swann (@thegarrettswann) el 11 de Jul de 2017 a la(s) 6:50 PDT

Ab-solutely focusing on core. Thanks to @coachdijune from @nysc guiding me through the process of rehabilitation. #balance #core @ashorekaminski Una publicación compartida de Garrett Swann (@thegarrettswann) el 11 de Jul de 2017 a la(s) 8:12 PDT

#deutschemann @andreaskusy ️ @jasmin.is.riding.on.a.unicorn @calvinklein Una publicación compartida de Garrett Swann (@thegarrettswann) el 24 de Jun de 2017 a la(s) 6:42 PDT

¿Y los chilenos? Para completar esta lista, decidimos incluir a tres rostros chilenos que sin duda sacan más de algún suspiro en cada aparición en televisión y en sus redes sociales.

8. Polo Ramírez, 50 años

El periodista de Canal 13 y panelista de Bienvenidos, está pronto a cumplir 51 años y ya se convirtió en abuelo, sin embargo, su pasión por el deporte y la vida sana lo hacen merecedor de un físico que derrite a diario a miles de fanáticas. Sin llegar más lejos, hasta Raquel Argandoña, la reciente incorporación del matinal, señaló que era “uno de los hombres más guapos de Chile”.

En Instagram, el comunicador suma más de 41 mil seguidores, quienes a diario piropean tanto su apariencia como su impecable estilo formal-chic para vestir.

Traje de tres piezas @brooksbrothers Un clásico. @brooksbrothers.chile Una publicación compartida de Polo Ramírez (@poloramirezc) el 12 de Jun de 2017 a la(s) 11:48 PDT

Una publicación compartida de Polo Ramírez (@poloramirezc) el 3 de Abr de 2017 a la(s) 7:47 PDT

Listo para salir a la gala de Viña del Mar… @brooksbrothers.chile @brooksbrothers Una publicación compartida de Polo Ramírez (@poloramirezc) el 17 de Feb de 2017 a la(s) 7:21 PST

9. Jordi Castell, 50 años

El fotógrafo y panelista de Maldita Moda es considerado uno de los hombres maduros más guapos del país. Y es que claramente su pasado como modelo publicitario lo ha hecho conservar su preocupación por el físico, demostrando que llevar una alimentación saludable y realizar actividad física es determinante a la hora de querer lucir vital. Por otra parte, su buen gusto para vestir también es aplaudido en redes sociales, tanto que sólo en Instagram suma más de 200 mil seguidores que a diario celebran lo estupendo que se conserva.

#caradejuevesagradecido #máscontentoquenoseque Una publicación compartida de Jordicastell (@jordicastell) el 29 de Jun de 2017 a la(s) 2:35 PDT

@vacacionesbreathless #breathlesspuntacana #breathlessresorts Una publicación compartida de Jordicastell (@jordicastell) el 19 de Jun de 2017 a la(s) 10:46 PDT

#carademartes Una publicación compartida de Jordicastell (@jordicastell) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 2:30 PDT

10. Cristián Campos, 60 años

En el último lugar, pero no por eso menos importante, está el actor chileno Cristián Campos, quien está pronto a cumplir 61 años y pareciera que tuviera dos décadas menos.

El intérprete ha confesado en reiteradas ocasiones que uno de sus grandes ‘secretos’ para mantenerse joven es el Yoga, el que practica varias veces por semana. Cabe señalar, además, que su pareja, la actriz María José Prieto (40), es instructora de esta disciplina, y sin duda que ha ayudado a que Campos se mantenga sano y con la misma energía que siempre lo ha caracterizado.

#trikonasana #superlunes @o2fitchile #actitudo2fit Una publicación compartida de cristián campos sallato (@cristcamposs) el 6 de Mar de 2017 a la(s) 3:18 PST

solo decir: …gracias, gracias, gracias Una publicación compartida de cristián campos sallato (@cristcamposs) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 10:34 PST