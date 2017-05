El poético y conmovedor relato de una joven que muestra lo duro que puede ser la depresión

La depresión es una enfermedad que puede sufrir cualquier persona, en cualquier momento, afectando profundamente su vida cotidiana y su percepción la vida.

Según describe el portal médico MedlinePlus, la depresión se puede explicar como un sentimiento profundamente triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. Si bien todas las personas experimentan estas emociones por periodos cortos, la depresión clínica provoca que estas sensaciones negativas se extiendan por semanas o incluso años.

Katelyn Marie Todd es una joven estadounidense que sufre este padecimiento y que decidió compartir su conmovedora historia de forma pública en Facebook el domingo.

Con una foto de ella sosteniendo un cepillo para pelo sobre su cabello, Katelyn confiesa un triste relato que describe una fracción de su vida enfrentando la depresión:

“Hoy me cepillé el pelo. Por primera vez en 4 semanas. Estaba enmarañado. Se rompió y arrancó con cada toque. Lloré mientras lo lavé y acondicioné, porque olvidé como se sentía recorrer los dedos a través de él. También me lavé los dientes por primera vez en una semana. Mis encías se desangraron. El agua se tiñó de rojo. También lloré por eso.

“Cuando salí de la ducha, no podía dejar de olerme el cabello y brazos. Evité abrazar a la gente por un tiempo, porque nunca huelo bien. Siempre huelo cómo si hubiera estado en cama por una semana. No tengo ropa limpia, porque estoy demasiado cansada y triste para lavar.

La depresión no es hermosa. La depresión es mala higiene, platos sucios y un cuerpo adolorido por dormir demasiado. La depresión me está dejando tres amigos que sólo están ahí porque tienen la paciencia y el amor de un santo. La depresión está llorando hasta que no hay más lágrimas, sólo está seca y sollozando mientras llega el próximo aliento.

La depresión está mirando el techo hasta que tus ojos se quemen porque te olvidas de parpadear. La depresión está haciendo llorar a tu familia porque piensan que ya no los amas cuando estás distante y distraído. La depresión es tan somática como emocional, un vacío que puedes sentir físicamente.

Por favor, háganle la vida fácil a sus amigos y familiares que tengan problemas para levantarse y tener energía para limpiar, pasar el rato o cuidar de sí mismos. Y por favor, por favor, tómalos en serio si te hablan de ello. Lo estamos intentando. Te juro que lo estamos intentando. ¿Ves? Hoy me cepillé el pelo.”