Las 5 cosas de las que más nos arrepentimos

“El arrepentimiento es una emoción negativa que uno siente cuando se da cuenta o cree que un resultado podría haber sido mejor si uno hubiera elegido de manera diferente”.

Así lo afirma el doctor Shahram Heshmat, quien en una columna publicada en el portal especializado en psicología Psychology Today, explica que el juicio detrás del lamento es “debí haberlo hecho diferente”.

En el fondo, la persona piensa que si pudiera deshacer “el daño” las cosas serían diferentes en el futuro.

En este contexto, Heshmat enumera los 5 tipos de decisiones que más nos causan arrepentimiento

1. El efecto perderlo tan cerca

Cuanto más cerca estamos de alcanzar una meta, mayor es el arrepentimiento que experimentas.

“Por ejemplo, si pierdes un tren por llegar apenas 5 minutos tarde parece doler más para la mayoría de nosotros si lo perdiste por llegar media hora tarde”, dice el especialista.

De hecho, los estudios muestran que los medallistas de bronce tienden a ser más felices al recibir sus medallas que los medallistas de plata, porque estuvieron más cerca del triunfo y sienten que se les escapó, entonces el sentimiento de derrota es mucho mayor.

2. Sentimientos de responsabilidad

“Cuanto más control sientes sobre el resultado de un evento, mayor será el pesar que experimentes si el resultado fue malo”, dice Heshmat.

“Éstos son casos en los que uno tiene la responsabilidad de la elección y podría haber hecho algo para evitarlo”, comenta.

3. Oportunidades perdidas

Shahram dice que cuando las personas miran hacia atrás en sus vidas, las oportunidades perdidas causan mayor dolor. Por ejemplo, no terminar la universidad, no haber hecho ese viaje, no haber postulado a ese trabajo soñado.

Las oportunidades perdidas engendran arrepentimiento. “En un mundo de escasez, elegir una cosa significa renunciar a otra cosa. Una vez que se toma el compromiso de elegir, las oportunidades disponibles se vuelven psicológicamente inasequibles y representan oportunidades perdidas. Por ejemplo, muchos estudiantes lamentan el cambio de una respuesta correcta a una respuesta incorrecta”, explica.

4. Las decisiones modificables

Demasiadas opciones pueden confundir y llevar a tomar decisiones peores.

“Los compradores son más felices cuando no pueden obtener reembolsos. Las decisiones reversibles interfieren con nuestra capacidad de justificar nuestra elección, resultando en una reducción de la satisfacción”, señala el especialista.

5. Pertenencia social

Sentimos un mayor pesar por las decisiones que implican una amenaza a nuestros sentidos de pertenencia social (por ejemplo, las relaciones románticas o familiares) o las de los ámbitos menos sociales (por ejemplo, el trabajo, la educación).



Las lecciones que nos deja el arrepentimiento

Aunque la emoción del arrepentimiento está dirigida hacia el pasado, los psicólogos han argumentado que esta emoción tiene un efecto importante en nuestras vidas futuras, dice Shahram.

“En algunas opciones la gente apunta a minimizar el arrepentimiento con decisiones como practicar sexo seguro, o evitar consumir demasiado alcohol. El arrepentimiento anticipado es uno de los determinantes más importantes de la elección”, dice el experto.

Pero adelantarse mucho, a veces termina en prolongadas vacilaciones, y en la tendencia a evitar tomar medidas positivas, por miedo.

Sin embargo, el arrepentimiento no siempre es malo y Shahram explica por qué. “Después de haber experimentado arrepentimiento sobre una elección, podemos elegir de manera diferente cuando se enfrentan a una elección similar de nuevo”, afirma.

“Los psicólogos sugieren que la capacidad de reconocer lo que es lamentable en la vida emerge de la madurez y contribuye a la propia maduración. Lamentar las oportunidades perdidas recuerda a las personas a no perder otras oportunidades actuales. Así, el arrepentimiento motiva a la gente a aprovechar el día”, añade.