Imagen de caracol gigante que parece un conejo causa revuelo en redes sociales

Los animales exóticos son cada vez más requeridos por las personas, sin embargo, un registro de lo que parecía ser un caracol gigante africano que se compartió en redes sociales se convirtió en viral y por una increíble razón.

En la cuenta de Twitter @whatmaddness se publicó una imagen que no dejó a nadie indiferente. En ella aparece una muchacha que sostiene en su brazo al molusco que mide cerca de 20 centímetros.

Lo primero que impresiona de la imagen es el gran tamaño del caracol, que es casi del porte de la mano de la mujer que lo sostiene. Pero por otro lado, lo que dejó con la boca abierta a los tuiteros fue el evidente parecido del molusco con un conejo.

“Por favor, mi conejo. Él esta muy enfermo”, fue el mensaje que acompañó la fotografía, que rápidamente se volvió viral. La imagen ya suma más 45 mil retuits y casi 130 mil ‘Me Gusta’.

Quienes pudieron ver la imagen quedaron fascinados con el animal, y varios de ellos consultaron dónde podían conseguir uno: “¡Me encanta! Tiene cara de conejo”, “bonita fábrica de crema anti edad. Ecológica y orgánica”, “adorable”, mientras que otros se mostraron preocupados por el tipo de molusco que exhibía la joven: “Si es realmente el caracol gigante africano está en riesgo su salud. Y eso no sería gracioso”.

Y es que este tipo de molusco es considerado una plaga en varios países, por lo que no es recomendado tenerlo como mascota. Así lo comentó la misma usuaria en su cuenta de Twitter: “Por lo que he podido saber, fue sacada en Rusia y no en Estados Unidos. El caracol terrestre gigante africano es devastador para nuestro ecosistema, porta agentes patógenos y está prohibido en nuestro país. A menudo hago bromas, pero estoy feliz por haber aprendido tanto sobre caracoles hoy”.

Según el sitio Snail World, el caracol gigante africano está dentro de las 100 especies exóticas más dañinas del mundo, de hecho es considerado una clara amenaza para la agricultura. Sumado a esto, este molusco es poseedor de varias enfermedades que afectan tanto a animales como a personas por los parásitos que porta, por este motivo es recomendable no tener contacto con ellos.