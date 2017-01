Perro quedó herido por proteger el almacén de su dueña y ella lo dejó morir

Una triste y heroica historia protagonizó un perro Pastor Alemán en Argentina, luego que el canino se enfrentara contra unos delincuentes que querían asaltar la panadería de su dueña.

Tal como cuenta el portal argentino Infobae, unos ladrones quisieron robar la panadería de una mujer (Panadería Las Camelias) en Paraná (Argentina) y el perro reaccionó de inmediato enfrentándose a fuertes golpes y ataques de los asaltantes.

Según cuentan los vecinos, los delincuentes escaparon sin llevarse nada; sin embargo, el perro quedó gravemente herido y se acostó agonizando en una esquina de la vereda. Al ver la situación, su dueña prefirió seguir atendiendo el local, dejando al canino desangrándose sobre el pavimento.

“Defendió su casa de asquerosos ladrones. Lo golpearon. Cuentan los vecinos, que la dueña, que tiene una panadería, lo dejó en la vereda a su suerte. Cerró la puerta, siguió con su vida y hace días que (el perro) estaba así golpeado. Quedó allí hasta agusanarse. Hoy, al enterarnos, mandamos a buscarlo, pero falleció dentro de un auto abandonado en la vereda”, señaló la animalista Gabriela en facebook, según confirma el portal.

La situación causó un profundo repudio en redes sociales, donde los usuarios aprovecharon la página de facebook de la panadería para descargar su ira contra la dueña, insultándola y amenazándola por lo que hizo.

Al respecto, la mujer respondió en la misma cuenta y aseguró que la historia es falsa: que no existió asalto y que el perro fue atacado por otros caninos. “Nadie me quiso ayudar”, señala y agrega que ella no estaba trabajando el día que el canino fue lastimado.

Sin embargo, las fechas señaladas por la mujer se contradicen con algunas publicaciones en su facebook y muchos vecinos aseguran que fue ella la responsable del caso. Finalmente, en la publicación ella admite que vio que su perro estaba herido y que se fue de viaje en vez de ayudarlo.

El portal confirma que un grupo de proteccionistas denunció el caso en la comisaría local y que se tomarán medidas al respecto.