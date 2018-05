Experto explica beneficios de tener sólo un horario: Es dar prioridad a un mejor desempeño

Este sábado 12 de mayo cuando sea medianoche habrá que retroceder una hora los relojes debido al cambio de horario que se implementará. Esta norma regirá a lo largo del país con excepción de la región de Magallanes.

Con esta modificaci√≥n comenzar√° a operar el huso horario de invierno. Adem√°s, desde el Gobierno aseguraron que se encuentran realizando estudios en diversas √°reas como salud, seguridad y educaci√≥n para determinar de acuerdo a cu√°l se regir√° el pa√≠s los pr√≥ximos cuatro a√Īos.

John Ewer, profesor del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso, conversó con el Expreso Bío Bío y explicó por qué se realiza el cambio de hora y también se refirió a los efectos que podría tener en las personas.

En primera instancia, Ewer se√Īal√≥ que √©l es de la idea de mantener un huso horario a lo largo del a√Īo. “Proponemos mantener un horario fijo. Lo m√°s importante es tener uno que se acerque m√°s al huso que nos corresponde geogr√°ficamente. Lo otro es no tener cambio de horario durante el a√Īo. Son dos temas separados”.

Luego, el profesor de la Universidad de Valpara√≠so agreg√≥ que “con respecto al huso, somos animales diurnos y el sol determina cu√°ndo nos despertamos biol√≥gicamente. Si el sol se levanta a las 9:00 horas nosotros estaremos despierto m√°s o menos a esa hora”, indic√≥.

“Si el despertador suena a las 7:00 horas , o sea dos horas antes que se levanta el sol, vamos a tener un d√©ficit de sue√Īo. El domingo tendremos un d√©ficit de una hora, porque nos estamos acercando a lo que nos corresponde geogr√°ficamente, entonces eso es un cambio bueno y nos acerca a lo que deber√≠a ser”.

En tanto, sobre el tema del cambio de hora, el profesor explic√≥ que “tiene que ver con el hecho que, si bien este cambio de hora es bueno porque vamos a dormir una hora m√°s, el cambio de la primavera es muy malo porque nos adelanta el d√≠a y ah√≠ pierdes una hora de sue√Īo”.

Ewer adem√°s explic√≥ el por qu√© no usamos s√≥lo un huso horario. “Tiene que ver con razones hist√≥ricas. A partir de 1920 se empez√≥ a cambiar el huso y tiene principalmente que ver con la energ√≠a de ese entonces porque la mayor√≠a se usaba en iluminaci√≥n. Hubo en ese momento una ganancia econ√≥mica porque conven√≠a, pero eso ahora ya no existe. La mayor√≠a de la energ√≠a el√©ctrica se usa en maquinaria, por lo que no hay ganancia en materia energ√©tica”, indic√≥.

“Ahora uno puede poner las prioridades en otras cosas y entre lo m√°s importantes est√° la biolog√≠a y cu√°n despiertos vamos a estar en la ma√Īana”, indic√≥. Ewer adem√°s se√Īal√≥ que “queremos darle prioridad a mejorar el desempe√Īo de la poblaci√≥n, hacer que est√©n m√°s despiertos y tengan un d√©ficit de sue√Īo menor.

Escucha la entrevista completa realizada por √Āngeles Araya y √Ālvaro Escobar: