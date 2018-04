Paulina Núñez (RN) y propuesta que disminuye diputados: No se retornará al binominal

Parlamentarios oficialistas presentar√°n una propuesta que permita la reelecci√≥n inmediata de presidentes de la Rep√ļblica y disminuir el n√ļmero de diputados.

Lo anterior corresponden a proyectos de ley anunciados por los congresistas Javier Macaya y Juan Manuel Fuenzalida, de la UDI; Leopoldo P√©rez y Paulina N√ļ√Īez, de RN.

En entrevista con Expreso B√≠o B√≠o, Paulina N√ļ√Īez explic√≥ que hasta el momento no logra ver diferencia entre los cuatro a√Īos del Gobierno anteriores “y lo que ahora est√° ocurriendo en el Congreso, teniendo 155 diputados versus los 120 que ten√≠amos (…) Se supone que el aumento parlamentario no tendr√≠a costo para el Estado y hoy adem√°s se produjo un costo de recursos p√ļblicos de todos los chilenos“.

Sobre el aumento, N√ļ√Īez agreg√≥ que “podemos entender que se dio porque hab√≠a otro objetivo que era eliminar el sistema binominal y tener un nuevo redistritaje en nuestro pa√≠s, pero si ese objetivo est√° cumplido, mantener ese n√ļmero de parlamentarios no tiene ning√ļn sentido. Disminuir o retornar al n√ļmero que ten√≠amos no significa retornar al sistema binominal“.

Consultada por la posible dieta parlamentaria en el proyecto, N√ļ√Īez realiz√≥ un llamado para “que se discuta en paralelo, pero no mezclemos los temas porque no va a salir, al final no vamos a terminar aprobando ni uno ni otro (…) Si me van a bajar el sueldo, tengo una profesi√≥n de la que me puedo y d√©jenme ejercerla“.

Para N√ļ√Īez resulta de importancia poder discutir y “no cerrarse a las alternativas y por eso, en el proyecto que vamos a ingresar tambi√©n se contempla un nuevo periodo presidencial. No podemos seguir tapando el sol con un dedo y creer que no pasa nada, algo dice la ciudadan√≠a con tener a ambos presidentes en dos mandatos“.

Escucha la entrevista completa aquí: