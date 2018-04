Diputado Soto por sobresueldos en FF.AA.: Renunciar a algo ilegal no tiene ninguna gracia

Este martes se conocieron los millonarios sobresueldos para altas autoridades de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

En entrevista con Expreso B√≠o B√≠o, el diputado del Partido Socialista Leonardo Soto, sostuvo que se trata de una investigaci√≥n realizada en el marco del “Pacogate, surgi√≥ esta arista en esa misma investigaci√≥n y seguimos a trav√©s de la Contralor√≠a y del Ministerio de Justicia investigando, qu√© es lo que eran estas corporaciones privadas que funcionan fuera de las instituciones”.

Adem√°s, agreg√≥ que “nosotros concentramos nuestro trabajo en Mutucar, que es una corporaci√≥n privada que funciona hace muchas d√©cadas. Se trata de corporaciones de derecho privado que se encuentran fuera de Carabineros, pero que todos sus ingresos provienen de la misma instituci√≥n (…) Una misma mano controla dos patrimonios, el de la instituci√≥n y el de la corporaci√≥n privada“.

El diputado aclar√≥ que “descubrimos que se asignaban, de la gesti√≥n de la corporaci√≥n privada, de los resultados de esa gesti√≥n, parte de las utilidades como sobresueldo privado”.

Consultado por los recursos que derivan en los sobresueldos, el diputado mencion√≥ que “√©stos nacen de los ingresos de la corporaci√≥n, los ingresos de la corporaci√≥n son de dos tipos: uno son las asignaciones que entrega la propia instituci√≥n para que se financie esta corporaci√≥n y eso es dinero p√ļblico, y lo otro son los descuentos por planilla que todos los meses se le hace a los m√°s de 50 mil carabineros de Chile“.

Para Soto, los generales directores se “autoasignaban sumas millonarias por participar por derecho propio al mando de estas corporaciones (…) Me parece que renunciar sobre algo que es ilegal no deber√≠a significar nada de m√©rito, renunciar a algo ilegal no tiene ninguna gracia“.

Escucha la entrevista completa aquí: