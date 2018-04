Laicos de Osorno tras dichos de obispo Barros: El Papa debe tomar las riendas

La ma√Īana de este lunes el obispo de Osorno, Juan Barros, asegur√≥ que no present√≥ su renuncia al papa Francisco tras las acusaciones en su contra por presuntos encubrimientos de casos de abuso sexual por parte de Karadima.

En entrevista con Podr√≠a Ser Peor, el vocero de los Laicos de Osorno, Juan Carlos Claret, se refiri√≥ a los dichos de Barros e indic√≥ que “pasan varias cosas respecto a la informaci√≥n, en primer lugar que Barros presente por tercera vez una renuncia no es novedad (…) Las dudas quedan porque el obispo no dice que la informaci√≥n es falsa, dice que no es efectiva la entrega a Scicluna“.

Adem√°s, agreg√≥ que “hay m√°s dudas que respuestas en esta afirmaci√≥n del obispo Juan Barros, pero como sea, estamos en una nebulosa donde debemos exigir respuestas claras (…) Se necesita que el papa Francisco tome las riendas y decida el destino del obispo Barros“.

Claret explic√≥ que en estas circunstancias la responsabilidad y la desision de la renuncia “pasa por dos personas: Juan Barros y el papa Francisco, y el papa Francisco hoy teniendo todo el poder decide mantenerlo y es por eso que esta espera se transforma en una agon√≠a porque llevamos desde febrero esperando una soluci√≥n clara”.

Para el vocero, el Papa estar√≠a informado sobre la situaci√≥n y el nombramiento en Osorno. “La carta que se filtr√≥ d√≠as antes, el mismo Papa le cuenta a los obispos que sabe respecto a la carga moral que tiene el obispo (Barros)“, dijo.

Escucha la entrevista completa aquí: