Insulza y su negativa para asistir a mesa de seguridad: De qué sirvo yo funcionando solo

El senador PS Jos√© Miguel Insulza, se refiri√≥ a su automarginaci√≥n de la mesa de seguridad p√ļblica anunciada por el Gobierno.

En entrevista con Expreso B√≠o B√≠o, el senador sostuvo que “esto se debi√≥ hacer con los partidos y no invitando personas a dedo, pero al mismo tiempo es verdad que los √ļnicos que nos estamos quedando afuera somos nosotros”.

Adem√°s, agreg√≥ que “nosotros no estamos porque simplemente decimos que si el Gobierno no hace otra cosa, no vamos a ir y eso se debi√≥ analizar para cada comisi√≥n, y esta comisi√≥n me parece que los miembros est√°n bien designados, eran buenas ideas“.

Si no hacemos funcionar los partidos no vamos a tener una buena democracia - José Miguel Insulza

Para Insulza existe un “valor importante que son los partidos, si no hacemos funcionar los partidos no vamos a tener una buena democracia”.

Consultado por una posible conversaci√≥n con el presidente del Partido Socialista, √Ālvaro Elizalde, para plantear las ideas del partido en una eventual pr√≥xima mesa, Insulza aclar√≥ que por lo menos en la instancia actual “dijo que no asistir√≠amos y punto, no dijo nada m√°s (…) No es que no me atreva o no, es un tema de qu√© sirvo yo funcionando solo, para nada si estoy en un grupo humano“.

