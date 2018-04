Diputado Núñez (PC) asegura que "no nos hemos restado de los grandes acuerdos nacionales"

El diputado del Partido Comunista, Daniel N√ļ√Īez, explic√≥ la posici√≥n del partido respecto a los acuerdos nacionales anunciados por el presidente Sebasti√°n Pi√Īera, particularmente el de infancia.

En entrevista con Expreso B√≠o B√≠o, el diputado aclar√≥ que “nosotros no nos hemos restado de los grandes acuerdos nacionales que puedan aparecer, por el contrario, ayer el presidente del Partido Comunista con el ministro Chadwick, le dijo que nosotros estamos disponibles a discutir todos los temas que sean necesarios”.

Adem√°s, N√ļ√Īez mencion√≥ que la instancia del Congreso no les pareci√≥ debido que “estas famosas comisiones, hay que recordar porque se design√≥ a dedo por el Gobierno, quienes van y quienes no, por lo tanto uno no quiere estar en esa situaci√≥n a que lo obliguen que debe ir un representante u otro“.

En esa l√≠nea, asegur√≥ que “nos parece que estas comisiones, que incluso ayer ya les entregaron un programa de la manera en que funcionan, en que la oposici√≥n se sentar√° en la mesa pero una minor√≠a absoluta, no es el mejor mecanismo. Si en Chile tenemos un Congreso, si la gente vot√≥, lo correcto es que vengamos al debate y se escuche a todo el mundo social“.

En ese sentido, reiter√≥ su mensaje a que las puertas de di√°logo con el Gobierno se encontrar√≠an abiertas. Entre las propuestas que el PC realizar√≠a al Gobierno, se encuentran la descentralizaci√≥n que “se la propondremos al ministro Blumel”.

