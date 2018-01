Orrego y Fórmula E: "Es como tener el campeonato mundial de algo que la gente no reconoce"

Martes 30 enero de 2018 | Publicado a las 12:04

Implementar la electromovilidad en el país es el argumento que utilizan algunos sectores políticos y de la sociedad civil para justificar la llegada de la Fórmula E, evento deportivo que se realizará el próximo 3 de febrero.

En conversación con Expreso Bío Bío, el intendente metropolitanto, Claudio Orrego, se refirió a las críticas y aseguró que “esta es la única competencia mundial que tenemos de deporte en Chile este año. El presidente de la Federación de Automovilismo chileno dijo que esto es como tener el campeonato mundial de algo que la gente no reconoce“.

Además, agregó que no se trataría de “cualquier carrera de autos, yo no soy particularmente tuerca, soy ciclista, me gusta la vida al aire libre, pero reconozco que la promoción del uso de autos eléctricos me parece que es una causa más ambiental que automotriz“.

Para el intendente contar con vehículos que no “contaminen acusticamente, la gente dicen que van a meter mucho ruido, son autos silenciosos, tampoco contaminan, entonces si yo quisiera ver el día de mañana un planeta, me gustaría que todos los autos usen electricidad y no combustión. Me parece que eso es importante para el medio ambiente”.

Entre las características de los vehículos eléctricos, Orrego describió que poseen “800% más cobre que un auto normal y además ocupan litio. Chile tiene las principales reservas de cobre y litio del mundo, por lo tanto el uso de autos eléctricos es bueno para el medio ambiente y la economía nacional”.

Consultado por subsidios con el objetivo de reducir los precios de los vehículos eléctricos, el intendente explicó que “estamos en medio de una revolución tecnológica, estos autos vienen bajando de precio radicalmente los últimos años y yo espero que de aquí a unos cinco o seis años se encuentren al alcance más popular”.

En ese contexto, agregó que “yo no estoy diciendo que la manera de promocionar la electromovilidad es con una carrera, esta es una manera, además, tiene el beneficio del turismo”.

