Ministro (s) de Justicia cree que decreto de Contraloría por notarías "es un punto menor"

Martes 30 enero de 2018 | Publicado a las 12:19

El ministro (s) de Justicia, Nicolás Mena, conversó con Expreso Bío Bío sobre el artículo que emitió la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, donde se señala que la Contraloría frenó parcialmente el proceso para crear 101 notarías, archiveros judiciales y conversadores de bienes raíces, especialmente cuestionando la separación y fusión de las notarías y conversadores.

“Finalmente la Contraloría emite un dictamen contundente, bien fundamentado en términos jurídicos que nos da la razón en todos los puntos y estamos muy contentos”, señaló Mena.

Luego, sobre la observación de la Controlaría de las fusiones y separaciones de cargo, agregó que “es un punto muy menor, en el fondo lo que dice es que la Presidenta o Presidente tiene toda la facultad de emitir un decreto para crear una notaría o fusionarla, separarla, etcétera”.

“Esta facultad que tiene el Presidente de la República, fue el año 1981 delegada por un decreto a el Ministerio de Justicia y dentro de esa delegación, facultó para crear conservadores, notarios, pero no se delegó la facultad para separar y fusionar notarias y conservadores. Es una cosa, más que nada administrativa, sólo hay que hacer un decreto convalidatorio”, agregó.

Mena también se refirió a las ternas que se hacen y el nombramiento de Charles de la Harpe Palma, yerno del diputado del PPD, Joaquín Tuma, como miembro de la segunda notaría de Angol, donde señaló que “las ternas no las arma el ministerio, acá hay que tener cuidado porque puede ser que el yerno del señor Tuma sea un abogado idóneo y competente que tenga todos los méritos. No por ser yerno del señor Tuma, no va a poder en ningún caso ejercer algún cargo publico”.

“Nosotros no establecimos las ternas, no las nombramos, no seleccionamos”, agregó.

