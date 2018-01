Jadue e Inmobiliaria Popular: Pretende atender a una demanda que al mercado no le interesa

Martes 30 enero de 2018 | Publicado a las 14:02

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, conversó con el Expreso Bío Bío sobre la creación de la Inmobiliaria Popular que instauró en la comuna.

Esta nueva idea pretende que familias vulnerables puedan accedan a arriendos de 38 deparamentos con 3 piezas cada uno, pero con precios que correspondan al 25% de sus ingresos mensuales.

“Es bien parecido a la farmacia popular y a la óptica popular en el sentido que pretende atender una demanda que el mercado no atiende y no le interesa, que son los sectores más vulnerables de la sociedad y de la población. No tienen acceso a convertirse en propietario y tampoco son sujetos que puedan ser arrendatarios porque no tienen plata para abrir una libreta de ahorro de vivienda”, sostuvo Jadue.

Bajo esa misma línea agregó que “por lo mismo terminan viviendo hacinados en unas piezas de 3×3. En casas para cuatro viven 40 con un solo baño, entonces hay un tema que además impacta en otras condicionantes de la sociedad, aparecen los microbasurales, aparecen las riñas”.

Jadue señaló que se va a privilegiar a las familias más vulnerables que tengan problemas y que no descarta seguir ampliando esta oferta inicial. Además, sostuvo que “queremos que no se siga confundiendo el derecho a habitar digno con el derecho a ser propietario de una vivienda”.

Además, fue enfático en reconocer que “hoy Recoleta, con arriendo a precio justos, con medicamentos a precios justos, con lentes a precios justos, con escuelas abiertas, la vida se abarata y se hace más fácil”.

