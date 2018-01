ISP asegura que nuevas vacunas contra fiebre amarilla estarán disponibles este martes

Lunes 29 enero de 2018 | Publicado a las 20:42

La falta de dosis y la alta demanda de vacuna en el país contra la fiebre amarilla mantiene largas esperas en distintos recintos hospitalarios.

En ese contexto, Isabel Sánchez, jefa del departamento Anamed del Instituto de Salud Pública (ISP), explicó en Podría Ser Otra Cosa que “nosotros autorizamos de manera muy rápida, durante la semana pasada, la liberación de un 20% de la importación que se realizó recientemente. Tres mil unidades se repartieron entre el día viernes y sábado”.

No obstante, aclaró que las dosis “se acabaron porque la demanda aumentó de manera no prevista. Ahora con la mayor rapidez, nuestro Laboratorio Nacional de Control liberó aproximadamente 8 mil unidades y el día de mañana estarán disponibles en los vacunatorios internacionales”.

Lee también: Instituto de Salud Pública libera 8.000 dosis de vacuna contra la fiebre amarilla

Consultada por dichos vacunatorios, Sánchez sostuvo que éstos son “vacunatorios de las principales clínicas o específicos de hospitales, autorizados por el Seremi de Salud para que se entreguen vacunas usadas fuera del territorio nacional. La mayoría se encuentra en el sector oriente de Santiago y se pueden ver en la página del ministerio”.

Respecto a los precios de las vacunas, explicó que “en Chile, el Estado no tiene injerencia en el control de precios de los medicamentos, la regulación de ese aspecto no existe y por lo tanto nosotros no tenemos ninguna posibilidad de informar respecto del control que se pueda hacer ahí”

Escucha la entrevista completa aquí: