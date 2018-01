Comisión Nacional de la visita papal: Vincular demandas sociales con ataques es injusto

Viernes 12 enero de 2018 | Publicado a las 11:31 · Actualizado a las 15:18

El director de Comunicaciones de la Comisión Nacional de la visita papal, Luis Felipe Herrera, se refirió en Expreso Bío Bío a los ataques incendiarios a iglesias de la capital.

“Es una pena, le mando un abrazo solidario a esas comunidades que se han visto afectadas por actos que no tienen ningún tipo de lógica y de razón. Personas que actúan de noche, a cara tapada, atentando en contra de signos que son tan valiosos”, aseguró.

Además, agregó que se trataría de lugares donde “la gente va con fe, especialmente en lugares tan sencillos y por lo tanto esto nos revela una vez más que el lema que hemos escogido para esta visita ‘Mi paz les doy’ es algo que necesitamos en Chile“.

En ese contexto, Herrera explicó que “las luchas sociales que hay en este país yo creo que son todas muy justas, este tipo de acciones yo no lo veo relacionado en nada con las demandas sociales, estos son grupos que no quieren ser vistos pero que dejan este tipo de mensajes”.

Asimismo, aclaró que “vincular a grupos que tienen demandas sociales con grupos violentos que atacan me parece que no está en la línea, me parece injusto atribuir eso a esos grupos”.

Para Herrera la visita papal significaría poder sanar el dolor de las personas. “Mientras tengamos mayor verdad podremos sanar las heridas a nivel social y eclesial”, acotó.

