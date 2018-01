Guillermo Teillier: No porque exista un Gobierno de derecha vamos a dejar de luchar

Miércoles 03 enero de 2018 | Publicado a las 11:55

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, se refirió a la contingencia del país, entre algunos puntos, al primer comité político de este año tras la derrota electoral de Alejandro Guillier.

En conversación con Expreso Bío Bío, aclaró que “era un comité político para saber cómo seguimos hasta el final del Gobierno, sobre todo en materia legislativa. Sin embargo, conversamos y todos coincidimos que era necesario una autocrítica profunda de los partidos y del Gobierno”.

A su vez, Teillier comentó que “lo primero es que nosotros vamos a defender todas las reformas que se han llevado adelante, la derecha comenzaría a votar en contra muchas cosas, se van a lanzar en picada contra algunas reformas, yo esperaría que no, primero defender eso. Segundo, hay que dar continuidad a las reformas inconclusas y no porque exista un Gobierno de derecha vamos a dejar de luchar por eso“.

Además, explicó que “nosotros queremos empezar por nuestra responsabilidad antes culpar a alguien, como lo hacen algunos otros (…) Tenemos una responsabilidad conjunta siendo partido de Gobierno“.

Para el presidente del PC, a nivel de partido, no supieron visualizar que “nosotros nos planteamos una lucha frontal por sacar adelante las reformas que fueron vilipendiadas desde un inicio por la derecha, fueron desprestigiadas, yo creo que incluso se engañó a la gente, y nosotros nos vimos en esa batalla y no vimos otra cosa: la mala atención en salud, entrega de remedios, listas de espera, eso no lo vimos a tiempo”.

