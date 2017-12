Felipe Harboe y gasto estatal en presos del país: Hay que avanzar en cárceles modulares

Miércoles 27 diciembre de 2017 | Publicado a las 17:53

El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Felipe Harboe, se refirió a la cifra de $724 mil mensuales que el Estado debe pagar para mantener cada preso, donde apuntó que se debe avanzar hacia “cárceles modulares”.

En conversación con Podría Ser Peor, Harboe sostuvo que dicho gasto “implica mantención, infraestructuras, cuidados, alimentación, todo lo que corresponde a tener un preso (…) La pregunta es, ese gasto que se hace ¿es eficiente?“.

En respuesta a dicha interrogante, dijo que “a mi juicio no porque cuando un juez condena a un delincuente lo condena a pena privativa de libertad, pero no lo condena a que lo violen, a que lo agredan, a que lo abusen en una cárcel y eso hoy lamentablemente no se garantiza”.

Como segundo punto explicó que “un delincuente primerizo lamentablemente toma contacto con delincuentes más avezados (…) En tercer lugar, esos fondos tampoco cubren el objetivo final de toda pena privativa de libertad que es que el preso se reintegre a una sociedad”.

Asimismo, enfatizó en plantear si los gastos que se hacen son bien utilizados.

“Nosotros tenemos que avanzar hacia cárceles modulares, una cárcel para delitos menores, no es posible que pongan juntos a una persona que comete un delito de violación de propiedad intelectual con un violador de menores“, aseguró Harboe.

