En el marco de la visita del papa Francisco a Chile, Javier Peralta, el director ejecutivo de la Comisión Nacional a cargo del viaje de Jorge Bergoglio, se refirió a los preparativos, medidas de seguridad y las expectativas del evento.

En conversación con Expreso Bío Bío, sostuvo que “lo más importante es prepararse anímicamente y operativamente para la visita. Estamos trabajando en los lugares donde se van a celebrar todos los encuentros masivos”.

Consultado por la mala recepción que algunos mantienen sobre la visita del Papa, Peralta mencionó que se debe a diversos factores.

“Hay un grado importante de gente que no participó de la visita del papa Juan Pablo II porque fue hace 30 años, entonces cualquier persona menor a 30 años no sabe lo que significa una visita del Papa, en ese sentido tiene una mirada más crítica, desde los costos y no de beneficios“, expresó.

Sobre las estructuras a utilizar, comentó que “estamos viendo el montaje de los altares de las tres misas, la preparación de los terrenos para que lleguen los peregrinos y el proceso de distribución de las entradas gratuitas para poder asistir a estas actividades”.

Para la visita se espera un aproximado de 4 mil 500 metros cuadrados de altares, por lo mismo, Peralta aclaró que en dichas estructuras el “Papa va acompañado por obispos tanto chilenos como extranjeros que también vienen a participar de los encuentros, tenemos obispos que vienen de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia”.

En el caso de Santiago, el director explicó que vienen sacerdotes “a concelebrar la misa, en Santiago hablamos de 700 al menos que estarán sobre el escenario y a eso se suma el coro y los músicos”.

