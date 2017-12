Vocero de víctimas de Rafael Garay por medidas cautelares: "Realmente me lo esperaba"

Cristián Mora, vocero de las víctimas de Rafael Garay, se refirió a la decisión del Tercer Tribunal de Garantía de Santiago que dejó con medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional al ingeniero comercial.

En conversación con Podría Ser Peor, sostuvo que “realmente me lo esperaba porque la justicia chilena hoy en día no establece penas aflictivas para este tipo de delitos, es cosa de ver los casos más grandes de corrupción”.

En ese sentido, expresó que no hay avances para solucionar el caso de las víctimas de Concepción.

“La querella se presentó en septiembre del año pasado y hasta el momento no hay avances, la Fiscalía de Concepción no se ha pronunciado y me hace dudar de la eficiencia de la Fiscalía de Concepción”, dijo.

Consultado por su caso en particular, Mora explicó que “compré un pack con todas las víctimas de Concepción (…) Era un producto que al final fue ficticio”.

El vocero agregó que el pack consistía en comprar monedas virtuales para una plataforma web.

“En ese momento Garay lo planteó de otra forma, que nosotros seríamos inversionistas para generar empleo en la región y mayor producción, con el tema de que esta empresa con nuestro dinero financiaba empresas emergentes. Ese era el objetivo”, relató Mora.

Escucha la entrevista completa aquí: