Ossandón por dichos de Piñera sobre votos: Inflaron el tema como estrategia comunicacional

El senador e integrante del equipo de Sebastián Piñera para el balotaje, Manuel José Ossandón, se refirió a parte del trabajo que tiene que realizar en esta campaña y sobre las polémicas declaraciones de Piñera donde señaló la existencia de “votos marcados” en la primera vuelta.

En conversación con el Expreso Bío Bío, Ossandón, comentó parte del trabajo que está realizando actualmente donde señaló que “yo no he ido nunca al comando, yo estoy trabajando fuera. No sé cómo está el ambiente para nada”.

Ante eso agregó que “mi trabajo no es ahí, es en la calle, es con los medios, yo no soy oficinista”.

Además sostuvo que “yo me entiendo con Don Pancho directamente, el dueño de la carnicería, hablo con él y coordinamos. Le planteo cosas y si acordamos algo que a él le parezca bien, la gente de mi equipo se coordina con el equipo de ellos”.

En tanto, sobre la polémica de los “votos marcados” señaló que “el expresidente jamás dijo que existía o podía existir un fraude y eso es lo importante. El resto es parte también de una estrategia comunicacional donde han inflado un tema y y le han dado una importancia inmensa donde han acusado a los vocales, lo han manejado muy bien al otro lado”.

Bajo esa misma línea agregó que “lo que pasa es que mezclaron una declaración irresponsable de acusar un posible fraude a una interpretación de cosas que pueden haber pasado, que pasaron y que estaban en redes sociales, pero que eran cosas menores y esto se fue amplificando“.

Escucha la entrevista completa realizada por Rayén Araya y Álvaro Escobar a continuación: