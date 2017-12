Agencia de Calidad de la Educación: Baja comprensión lectora también afecta a adultos

El secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Carlos Henríquez, explicó los resultados del Estudio Internacional de Lectura Pirls, donde se informó que cuatro de cada diez niños de cuarto básico no entiende lo que lee.

En conversación con Podría Ser Peor, sostuvo que “cuando un niño no sabe leer no puede ingresar a un mundo de posibilidades, de interactuar (…) Cómo hacemos para que que todos los niños del sistema escolar puedan leer (…) Tenemos un problema que no sólo es del sistema escolar, es de los adultos en general“.

Por lo mismo, agregó que los padres tampoco estarían “leyendo mucho, ahí hay un tema que resulta crítico a la hora de conversar, pero la buena noticia es que estábamos tan mal hace diez años, que por primera vez uno revisa el contexto internacional y es que Chile en lectura en cuarto básico es donde más avanzó”.

En ese sentido, agregó que “al menos, lo que nosotros queremos es matizar la conversación en que en estos últimos 15 años hay avance en lectura, pero la tarea es grande en términos de que cada niño de cuarto básico pueda comprender lo que lee”.

Consultado por los elementos que faltarían para mejorar, indicó que en primera instancia se debe valorar la lectura.

“Nuestros niños muchas veces dicen que cuando grandes quieren ser futbolistas y es bien mirado, pero cuando un niño dice yo quiero ser un gran lector o escritor, no es bien mirado. Esto tiene que ver con valorar la lectura“, dijo Henríquez.

