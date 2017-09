Felipe Berríos y comuneros mapuche en huelga de hambre: Su actitud psicológica es no vivir

Felipe Berríos, sacerdote jesuita, visitó el pasado 18 de septiembre a los comuneros mapuche que hoy cumple 111 días en huelga de hambre, luego de que el Colegio Médico interviniera para que el religioso mediara entre la comunidad y el Gobierno en este conflicto.

El lonco Alfredo Tralkal Coche y los hermanos Ariel Trangol Galindo, Benito Trangol Galindo y Pablo Trangol Galindo cumplirán casi un año y medio en prisión preventiva acusados de haber cometido delitos incendiarios en la región del Bío Bío.

En entrevista con Expreso Bío Bío, el sacerdote aseguró que fueron los mismos comuneros quienes pidieron establecer comunicación con él, quien accedió luego de conocer el crítico informe médico de los cuatro involucrados.

“Hay algunos que están más deteriorados que otros. Han perdido en promedio 20 kilos, pero hay dos de ellos que han tenido signos de taquicardia, entonces me dice el Colegio que pueden continuar la huelga más días pero en cualquier momento se pueden descompensar, lo que significaría la muerte”, declaró Berríos.

Sobre el estado emocional de los comuneros, explicó que “están un poco obsesivos de que se quieren morir, no confían en nadie, están desesperanzados”, lo que se demuestra en su actitud física y psicológica.

“Más que me pidieran mediar, lo que ellos quieren es que se quite la acusación de terrorismo, que se les juzgue pronto, si pueden seguir la detención en sus hogares y que no hayan testigos encubiertos”, agregó.

Sin embargo, el religioso no le quita valor al delito que se está investigando, pero señaló que “estas personas están en prisión preventiva hace un año y medio. A lo mejor hay algún inocente y eso hay que tenerlo en cuenta”.

“Nosotros tratamos de convencerlos de que tomaran una vitamina, que no es dejar la huelga, pero que asegura que se mantenga el cerebro sin deterioro, porque lo demás se puede recuperar. Pero no quieren. Después tuvimos una reunión con la familia para tratar de que ellos nos apoyaran, pero ellos también están desesperanzados y nos dicen que van a respetar lo que ellos dicen, están entregados”, finalizó.

