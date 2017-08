Animal Libre a defensores del rodeo como tradición: "Antes la mujer ni siquiera votaba"

No cabe duda que la sociedad mundial transita por un proceso de cambio continuo, que es inherente a la naturaleza humana. Por eso, muchas actividades que hace década o siglos eran consideradas como tradicionales, actualmente se encuentran bajo la lupa.

Este cuestionamiento ha permitido erradicar, entre otras cosas, la esclavitud y les ha permitido a las mujeres tener derecho a voto.

Misma lógica han utilizado en Chile diversas organizaciones animalistas para poner encima de la mesa el debate sobre la práctica del rodeo, riñendo con los perjuicios que les provoca esta actividad a los animales involucrados.

“Debemos entender que, al igual que el ser humano, los animales tienen la capacidad de sentir, por lo tanto identifican las experiencias positivas y negativas durante su vida. Y el rodeo les genera altas experiencias negativas, pues los somete constantemente a perjuicios directos, tanto físicos como psicológicos”, resume Mauricio Serrano, fundador de la ONG Animal Libre, al ser consultado por BioBioChile sobre los motivos que tienen para buscar acabar con esta actividad.

Porque el activista hace hincapié en que su lucha va por la prohibición total del rodeo en el país y no por mejorar las condiciones de los animales. “Los daños han sido reducidos con el tiempo, eso es cierto, pero para nosotros no es suficiente, porque para los animales no lo es. Aún sufren y nuestros esfuerzos van en la dirección de que no exista daño alguno”, puntualiza.

Para Serrano no es un argumento sustancial que el rodeo sea considerado como una tradición que lleva mucho tiempo practicándose, especialmente en las zonas rurales del país.

“No desmentimos que el rodeo sea una tradición, sería imposible, pero eso no lo hace menos malo. Históricamente, el ser humano ha acabado con muchas tradiciones o comportamientos porque tiene la capacidad de evolucionar. Antes las mujeres ni siquiera votaban, hoy día alzan la voz por todos sus derechos. La homosexualidad era considerada casi como un crimen, hoy se habla de matrimonio igualitario y adopción. Prácticas como el rodeo han quedado obsoletas”, replica.

Además, hace la diferencia en que, si bien no se puede negar al rodeo como tradición, sí como deporte: “Ni legalmente ni culturalmente el rodeo es un deporte nacional, pues no existe una ley que lo avale como tal”. Declaraciones que ratificó el propio Ministro del Deporte, Pablo Squella, quien afirmó que no existe esa categoría en el ordenamiento jurídico vigente. De hecho, el único reconocimiento como deporte nacional lo tiene la rayuela.

Rodeos políticos

La Municipalidad de Las Condes, liderada por el alcalde Joaquín Lavín (UDI), redujo de seis a uno los eventos con rodeos pactados para su Semana de la Chilenidad, sumándose a Maipú, Ñuñoa y otros municipios que han modificado sus programaciones para las Fiestas Patrias.

Estas medidas son celebradas por Mauricio Serrano, quien las toma como pequeñas victorias de una lucha que ha sido larga. “Si bien lo que buscamos es la eliminación total del rodeo y del evidente maltrato que produce, nos parece un avance positivo que se reduzcan al menos número posible. No importa si los argumentos se relacionan con lo económico (como es el caso de Ñuñoa), es evidente que la presión ciudadana está causando efecto en las autoridades, incluso en las más conservadoras, como es Joaquín Lavín en Las Condes”, expone.

– ¿Qué te parece que Ossandón haya calificado a Lavín de populista por reducción de rodeo?

– Yo no sé cuáles habrán sido sus razones para tomar esta medida, seguramente el mensaje de respeto por los animales le hizo lógica a él o a un cercano. Las demandas animalistas, al igual que otras, se usan mucho para acercarse a la ciudadanía, a los votantes… independientemente de cuáles sean las razones, lo concreto es que esta decisión ayudará a que un número más grande de novillos y caballos no se vean sometidos a perjuicios en estas Fiestas Patrias.

El dirigente de Animal Libre aprovecha para dejar claro que la organización está abierta a dialogar con cualquier autoridad sobre las demandas que impulsan, no importa su tendencia política, especialmente en un año de elección presidencial y parlamentaria.

“Los derechos de los animales no es un tema de izquierdas o derechas, es transversal. Las sociedades avanzan y algunos mitos son derribados”, sostiene. No obstante, es consciente que algunos candidatos a La Moneda están más abiertos que otros a dialogar y llegar a acuerdos, mientras que otros no están dispuestos a tranzar en sus ideas, como por ejemplo, Sebastián Piñera, quien defendió públicamente la práctica del rodeo.

“Buscaremos instancias de diálogo con el candidato Sebastián, de la misma forma que con Beatriz Sánchez, Alejandro Guillier, y con cualquiera que nos abra las puertas”, enfatiza.

– ¿Animal Libre se sumará a alguna campaña política?

– Conversaremos con los candidatos y en su momento tomaremos esa decisión.

#NoEsDeporte

Con una marcha nacional, convocada para este sábado 2 de septiembre en Santiago, Rancagua, Chillán, Antofagasta, La Serena, Los Andes y otras ciudades, la organización busca que la práctica del rodeo se reconsidere bajo el eslogan #NoEsDeporte.

“Esta convocatoria está enfocada en desmitificar al rodeo como deporte nacional. Además, sabemos que toda discusión en el Congreso se da por demandas ciudadanas y con esta marcha buscamos presionar a las autoridades”, concluye.

En Santiago, la convocatoria está pactada para el medio día de este sábado, en Plaza Italia.