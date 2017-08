Izkia Siches explica pasos a seguir por el Colegio Médico por dichos del doctor Soto

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se refirió a la polémica generada por los dichos del doctor y panelista del matinal del Canal 13, Ricardo Soto, quien recomendó utilizar un limpiador industrial como fármaco.

En entrevista con Expreso Bío Bío, Siches sostuvo que “nosotros como Colegio hemos estado viendo los actos de este médico y de muchos que están rondando los programas de la mañana dando unos mensajes que no son tan certeros”.

En esta oportunidad, explicó, “se transgredió muchas más barreras que no es solamemte que no tengan evidencia sino que acá es algo peligroso para la salud. Nuestro colegio profesional no se va a quedar al margen (…) porque este tipo de conductas no se puede tomar con liviandad”.



Lee también: Gobierno investiga venta de limpiador recomendado como remedio alternativo por doctor Soto

Izkia Siches adelantó que como mesa directiva del Colegio, entregarán los antecedentes al tribunal del Colegio para que se “inicie una investigación e inviten al colega” para obtener mayores antecedentes.

Consultado sobre la implementación de la ley de aborto, Siches cuestionó la objeción de conciencia institucional.

“Las instituciones son entidades inanimadas que no tienen conciencia y las jefaturas no pueden pretender estar por sobre la conciencia de los médicos”, criticó.

Escucha aquí la entrevista completa