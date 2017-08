Helia Molina explica uso de meme que ironiza con "aporte" de Alvear a ley de aborto

La exministra de Salud, Helia Molina, se refirió a las polémicas que se han generado por sus tuit tras el rechazo del Tribunal Constitucional a los recursos presentados por Chile Vamos en contra de la ley de aborto en tres causales.

En conversación con Expreso Bío Bío, Molina valoró la aprobación de la ley, advirtiendo eso sí que la despenalización en Chile llega tarde.

Pese a eso, indicó que durante la tramitación hubo “muchos aportes en el Congreso de muy buena calidad” y que “estábamos muy contentos cuando los representantes lo aprueban y después va al TC y es aprobado también”.

Molina explicó que en ese contexto de alegría compartió un meme donde se agradece a autoridades mujeres que aportaron en este proyecto, con excepción de Soledad Alvear.

“Estaba muy contenta y la verdad es que cuando me legó ese meme, que no lo hice yo (…) lo encontré real”, comentó.

La exministra explicó que “independiente que yo conozco a Soledad, le tengo un gran respeto como persona, como jurista, como ex ministra (…) en este caso específico su propio partido apoyó este proceso y votó a favor, entonces era como cierto y no valué el impacto que podía tener en los medios o en ella misma, pero una no está too el día calculando. Fue espontáneo“, aseguró.

Sobre el proyecto en sí, Molina indicó que el punto débil que podría tener es que la objeción de conciencia se extienda a todo el equipo médico.

Sin embargo, sostuvo que “en la implementación real no vamos a tener problemas, porque el 80% de los médicos ha votado a favor”.

En la misma línea, consultada sobre la falta de especialistas aseguró que se trata de un problema real, ya que están mal distribuidos, pero advirtió que “no es el caso de la obstetricia y ginecología”

Escucha aquí la entrevista completa