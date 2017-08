Exfuncionario de Codelco por robo de cobre: "alerté siete meses del aviso oficial"

Manuel Meriño, uno de los dos exfuncionarios de Codelco investigados en el marco del caso del juicio por robo de Cobre entre Codelco y Minera Escondida, explicó su versión de los hechos en lo que se ha conocido como una arista secundaria del caso.

En entrevista con el programa Expreso Bío Bío, Meriño relató que alertó de la situación al área de protección industrial de la minera estatal, siete meses antes de que se oficializara el hecho.

“Yo me enteré que había algo extraño en Potrerillos, en la fundición, siete meses antes de la alerta oficial. Uno de los trabajadores involucrados en la red de cambio de concentrado, me dice que tiene información sobre quienes podrían estar involucrados en estos cambios de material, pero me dijo que tenía miedo a denunciar por las eventuales represalias que podría sufrir”, relató Meriño.

De esta forma, Meriño dijo que la investigación iniciada por el Ministerio Público que los persiguió a el y a Daniel Lecaros, fue una maniobra para limpiar responsabilidades de la divisón El Salvador y confundir a la opinión pública.

