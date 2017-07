Superintendente hace llamado a denunciar cobros excesivos en cuentas de luz ante la SEC

Durante los últimos días clientes de la empresa eléctrica Enel han denunciado cobros excesivos en sus cuentas de luz, llegando en algunos casos a los $400 mil en un solo mes.

En conversación con Expreso Bío Bío, el superintendente de Electricidad y Combustible (SEC), Luis Ávila, se refirió a la situación y solicitó que las personas afectadas reporten los reclamos al organismo.

Ávila indicó que “estamos constatando un número de reclamos, sabemos que ha aumentado en las empresas, pero también en la Superintendencia y eso es muy bueno”.

Asimismo destacó que “cuando una persona recibe una boleta y observa que hay un cobro atípico, abultado, de mayor proporción y que no tiene relación y parece anormal, es absolutamente legítimo y es lo que corresponde, que reclame y exija que la empresa aclare el cobro”.

En la misma línea agregó que en cuanto a los reclamos, “nosotros preferimos que sea a través de la Superintendencia, lo que nos permite monitorear el proceso de reclamo que hace un cliente”.

Además explicó que “si la persona no queda conforme con la respuesta de la empresa, tomamos directamente el reclamo y usamos la respuesta que ya le dio la empresa para resolver, pedir antecedentes adicionales y por cierto, en ese instante la instrucción número uno que entregar es que al cliente no se le puede cortar el suministro hasta que la SEC no resuelva el reclamo”.

Revisa la entrevista realizada por Álvaro Escobar y Rayén Araya: