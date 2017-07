Alcalde de Til-Til y proyectos contaminantes: Somos vecinos de segunda clase para el Estado

Luego de las manifestaciones en contra tanto de los vecinos como de la autoridad comunal de Til-Til, este martes se votará el proyecto de relleno sanitario Ciclo, el que se convertiría en uno de los más grandes del país y se sumaría a la veintena de focos contaminantes que residen en la comuna.

Dentro de las acciones que han tomado los afectados, en mayo pasado acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar la intervención del organismo en la detención del proyecto, sumado a manifestaciones en ruta y reuniones con distintos parlamentarios.

En entrevista con Expreso Bío Bío, el alcalde de Til-Til, Nelson Orellana, criticó que la comuna sea siempre escogida para implementar proyectos similares asegurando que son la solución del problema sanitario de la región Metropolitana, convirtiéndose así en su patio trasero.

“Llevamos 31 proyectos contaminantes de distintas magnitudes en la comuna y hoy nos vienen con la gran noticia de que la comisión regional aprueba este proyecto y ahora le vamos a solucionar el problema a gran parte del país”, señaló el edil, quien dijo que no existen supervisiones formales.

Las consecuencias en la salud de los vecinos está acreditada por el ministerio de dicha cartera, aseguró Orellana, quien explicó que dicho organismo “nos acaba de entregar una estadística que nos dice que la primer causal de muerte en Til-Til es la respiratoria, siendo que a nivel país no lo es”.

“Nosotros tenemos dos grandes relaves, de división andina de Codelco y Angloamerican, los dos más grandes del país están ahí. Podemos estar en presencia de que han intervenido y han aportado en la educación, hemos hecho alguna pega como comuna con tener la presencia de estas grandes mineras, pero esto no te resuelve el riesgo de vida de los que viven en torno a esto“, criticó.

Ante la votación de este martes, la autoridad llamó a la humanidad de los ministros cuestionándose “¿qué pasaría si a la ministra o ministro le estuvieran colocando este relleno de residuos industriales al lado de su casa y que va a intervenir la vida de sus propios hijos?”.

“Til-Til no está en contra del desarrollo, no es que no quiera recibir empresas, lo que decimos es que de una vez por todas el Estado se haga cargo de sus problemas. Yo no tengo por qué solucionarle el problema a las otras comunas, el que ensucia que se haga cargo”, zanjó el alcalde.

