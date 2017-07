Senador Araya por aborto en tres causales: Estamos reconociendo la dignidad de las mujeres

Durante la madrugada de este miércoles la Sala del Senado aprobó las tres causales del proyecto que despenaliza el aborto en Chile, discusión que no estuvo exenta de polémicas e intervenciones, tanto de los asistentes como de los senadores, por lo que la sesión tuvo que ser interrumpida en ocasiones.

Dentro de las declaraciones más polémicas de la instancia fueron las que realizó Juan Antonio Coloma, senador UDI, quien se mostró en contra de la aprobación del proyecto aseverando que aquellas personas que están encarceladas por realizar abortos “bien presas están”.

En entrevista con Expreso Bío Bío, el senador independiente Pedro Araya valoró la legislación positiva sobre el aborto y aseguró que “hemos dado como país un gran paso para las mujeres”, lo que ayudará a resolver situaciones complejas de dolor y en tres instancias concretas.

“Estamos avanzando en reconocer la dignidad y derechos de las mujeres“, declaró el senador, quien se refirió a la indicación propuesta por Zaldívar durante la discusión del pasado lunes y fue enfático en declarar que la intervención cuando hay riesgo de vida de la madre es aborto.

“Nosotros decimos que hay que llamar las cosas por su nombre y es un aborto y eso elimina problemas de interpretación de la norma”, señaló, agregando que “espero que la Cámara de Diputados entienda igual que el Senado una discusión con altura de miras y argumentación para votos a favor o en contra del proyecto”.

Ante los cuestionamientos que han surgido, Araya aclaró que “a ninguna mujer se le obliga a llevar adelante el aborto sino que se le da opción de elegir libremente, conforme a sus convicciones personales, y lo que hacemos como Estado es reconocer la dignidad para poder tomar estas decisiones”.

Finalmente, y sobre la posibilidad que la coalición opositora recurra al Tribunal Constitucional (TC) para invalidar el proyecto, señaló que “ojalá el TC no se deje presionar y no corra que tal o cual ministro fue designado por una coalición y pueda tomar la decision libremente, y que dictamine si la norma es o no ajustada a nuestra norma constitucional”.

